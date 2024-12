Share on Twitter

Share on Facebook

Il 29 dicembre alle ore 18:30 tutti insieme al teatro Alikia, per una serata dedicata al Centenario della scoperta del Tempio di Apollo Aleo, organizzata dal comune di Cirò Marina, in collaborazione con il Lions Club Cirò Krimisa, il Leo club Cirò krimisa, la Compagnia Teatrale Apollo Aleo, l’associazione Frammenti e VivaVisione, a supporto di un grande progetto culturale mirato alla valorizzazione del nostro territorio, che prevede l’attuazione di due importanti obiettivi: la realizzazione di un’audioguida per il Museo Archeologico di Cirò Marina e la creazione di un percorso informativo nei vigneti del Cirò DOC.

La una serata non potrà che essere coinvolgente e ricca di emozioni, con la Compagnia Teatrale Apollo Aleo che presenterà la commedia brillante “La Casa del Buon Gesù”, introdotta da un breve prologo a cura del Leo club Cirò Krimisa, e con uno spazio animato dall’associazione Vision

I biglietti sono disponibili in prevendita presso







ADVERTISEMENT

Bloomsbury

Pucci Gioielli

Casetta delle Crespelle nel Borgo Marinaro

Il ricavato sarà devoluto al progetto.

Vi invitiamo a partecipare numerosi e a condividere questa iniziativa per renderla un grande successo!