Nella notte, squadre dei vigili del fuoco del Comando di Crotone sono intervenute in via Eduardo De Filippo, nella località Le Castella del comune di Isola Capo Rizzuto, per un incendio che ha coinvolto un’abitazione situata al quarto piano di un edificio.

L’incendio ha provocato il ferimento di due persone che hanno riportato ustioni. Entrambe sono state prontamente soccorse dal personale sanitario del Suem 118 e trasferite presso una struttura ospedaliera per le cure necessarie.

L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco è stato decisivo per la completa estinzione delle fiamme e la messa in sicurezza del sito. Durante le operazioni, è stato tratto in salvo un cane che era rimasto intrappolato all’interno dell’appartamento.







Le autorità stanno conducendo accertamenti per determinare le cause dell’incendio. La situazione, grazie al pronto intervento, è stata riportata sotto controllo evitando conseguenze più gravi.