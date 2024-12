Un tragico incidente ha colpito la comunità di Le Castella nelle prime ore di questa mattina, gettando nello sconforto il borgo turistico e i suoi abitanti. Intorno alle 7:10, i Vigili del Fuoco del Comando di Crotone sono stati chiamati a intervenire nella località Villaggio San Francesco, nel comune di Isola Capo Rizzuto, per un grave incidente che ha coinvolto un mezzo di lavoro.

Giampaolo Giordano, 52 anni, ha perso la vita in seguito al ribaltamento del veicolo con cui stava trasportando materiale. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo era alla guida di un muletto quando, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo si è improvvisamente ribaltato, intrappolandolo. Nonostante l’arrivo immediato dei soccorsi, per il 52enne non c’è stato nulla da fare.

L’incidente si è verificato in una zona periferica del Villaggio San Francesco, lontano dal centro abitato ma in un’area frequentata per attività lavorative. Giampaolo Giordano, originario della zona, era tornato a Le Castella per trascorrere le festività natalizie con la famiglia, rendendo questa tragedia ancor più dolorosa per i suoi cari e per la comunità.







Le autorità hanno già avviato un’indagine per chiarire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e prestare assistenza.

Questo evento sottolinea ancora una volta l’importanza della sicurezza sul lavoro, anche in situazioni apparentemente di routine. La comunità di Le Castella si stringe ora intorno alla famiglia della vittima, condividendo il loro dolore in un momento che avrebbe dovuto essere di festa.