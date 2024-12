“Un giorno all’improvviso #FESTIVAL – Il teatri che suspera se stesso”

A Cutro in scena il Natale di Scrooge

A Tropea puppet show con il burattinaio Angelo Gallo







ADVERTISEMENT

Il Teatro di Figura di Angelo Gallo, gli attori e registi calabresi Francesco Pupa e Giuseppe Calabretta, chiuderanno “Un Giorno all’improvviso #Festival – Il Teatro che supera se stesso”, il progetto speciale di Fondazione Armonie d’Arte, L’Altro Teatro e Nastro di Mobius, che dall’8 dicembre ha animato le cinque province della Calabria con un cartellone di 60 appuntamenti, in oltre 30 location diverse. Un format unico nel suo genere che nasce con l’obiettivo di portare la magia dell’arte teatrale anche al di fuori del palcoscenico, in luoghi non convenzionali, spazi urbani, siti naturali e di grande valore culturale.

“Identità, riconoscersi per integrarsi” è la tematica scelta per questa seconda edizione del progetto che toccherà, come ultime tappe, Cutro e Tropea. Venerdì 27 dicembre, ore 18.00, nella sala consiliare “Falcone e Borsellino” del Comune di Cutro, Francesco Pupa e Giuseppe Calabretta portano in scena il “Il Natale di Scrooge”, tratto dal famoso romanzo di Charles Dickens. Uno spettacolo pensato per le famiglie ma che vuole trasmettere un messaggio ben preciso: “Natale non è solo regali da scartare o cose da mangiare, ma è ritrovarsi – spiegano i due attori e registi calabresi -, ritrovare la luce, ritrovare il calore della famiglia o di un parente, di un amico o di un collega, farsi una risata nei momenti sereni e tendere una mano in quelli difficili”.

Sabato 28 dicembre, a partire dalle ore 10.30, a Tropea (Piazza Ercole) il burattinaio, scenografo e regista calabrese, Angelo Gallo, si esibirà con uno spettacolo per grandi e piccini, sulle molteplici sfaccettature del Teatro di Figura. Qual è la differenza tra marionetta e burattino? Dove nascono, come si costruiscono? Tra informazioni tecniche e storiche, sarà l’attore-manovratore a raccontare diverse storie attraverso l’utilizzo di burattini, marionette, muppet e oggetti di scena. Lo spettacolo alterna momento divertenti e dinamici, dal ritmo forte e coinvolgente, a momenti drammatici e poetici, in una cornice didattica che offre importanti occasioni di apprendimento e riflessione ad adulti e bambini. Un giorno all’improvviso è co-finanziato con risorse PSC Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02 erogate ad esito dell’Avviso “Attività Teatrali – progetti Speciali” della Regione Calabria – Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura”.