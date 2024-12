Questa mattina, intorno alle 11:25, la P.E.T. non medicalizzata di Cirò Marina, con a bordo l’autista Stasi G. e l’infermiere Abruscia G., è stata allertata dalla Centrale Operativa di Cosenza per un incidente stradale avvenuto in Contrada Monaco, nel territorio di Strongoli.

Una Fiat Punto, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltata su un lato finendo fuori strada in un canale di scolo. Alla guida si trovava una donna di 68 anni, residente a Strongoli, rimasta bloccata all’interno dell’abitacolo a causa della posizione critica dell’auto dopo l’impatto.

I soccorritori del 118 di Cirò Marina, intervenuti prima dell’arrivo dei vigili del fuoco, hanno estratto la donna con tutte le procedure di sicurezza necessarie e l’hanno trasportata d’urgenza in ospedale in codice rosso.







I vigili del fuoco, giunti successivamente sul posto, hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area circostante. Sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri, incaricati di effettuare i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Le condizioni della donna restano al momento riservate, mentre proseguono le indagini per chiarire le cause del ribaltamento.