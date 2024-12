Share on Twitter

Nel pomeriggio del 29 dicembre, in Isola Capo Rizzuto (KR) i Carabinieri della locale Tenenza hanno tratto in arresto una donna, quarantaquattrenne perché sospettata di essere l’autrice dell’accoltellamento di una ventinovenne avvenuto in mattinata presso la abitazione della vittima.







L’evento si configura in un più ampio contesto di natura familiare perché la vittima è l’ex moglie del fratello dell’arrestata. Il fratello in questione, trentacinquenne, è stato più volte denunciato dalla vittima e attualmente è titolare della misura cautelare del braccialetto elettronico anti-stalking.

L’indagine dei Carabinieri ha permesso di ricostruire la dinamica dei fatti, ossia che l’aggressione è avvenuta all’interno delle mura domestiche e più precisamente nella camera da letto, dove la vittima giaceva in stato di dormiveglia. l’arma utilizzata è un coltello consegnato poi dall’arrestata ai carabinieri.