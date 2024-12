Share on Twitter

Il fascino della terra e delle tradizioni familiari si unisce all’innovazione enologica nella visione del giovane imprenditore agricolo Andrea Egidio Scalise, cuore pulsante dell’azienda agricola Casale Cappellieri. Situata sulle colline calabresi, nella località Cappellieri di Cirò (KR), l’azienda si estende su circa otto ettari di oliveti secolari e antichi vigneti. Qui, la combinazione unica di caratteristiche geomorfologiche e sociali del territorio fa da cornice a una produzione agricola che fonde tradizione e modernità.

Casale Cappellieri deve il suo nome all’antica dimora della famiglia Gallo e ai suggestivi luoghi in cui è situata. Al centro della filosofia aziendale c’è il valore della famiglia: il logo “Casale Cappellieri” simboleggia l’eredità di conoscenze tramandate di generazione in generazione, dai nonni ai padri, fino ad Andrea, che porta avanti con orgoglio questo patrimonio.

Con una laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie e una tesi intitolata Il Cirò: dal territorio al vino, Scalise ha deciso di unire il sapere tradizionale all’innovazione enologica per produrre vini di alta qualità. La missione aziendale è chiara: promuovere i profumi e i sapori autentici della Calabria, con un occhio di riguardo alla sostenibilità e al futuro.

L’azienda agricola produce attualmente vini IGP Calabria, rappresentando al meglio l’identità territoriale attraverso i vitigni autoctoni Gaglioppo e Greco Bianco. Ogni bottiglia incarna il legame con la terra e il mare della Calabria, esprimendo la forza di un territorio dai sorprendenti contrasti.







• Telluris: un rosso intenso e strutturato, vinificato da uve Gaglioppo. Il nome, dal latino Tellus (terra), rende omaggio alla Calabria, con sentori di frutti rossi che richiamano la ricchezza del suolo.

• Equoreo: un bianco elegante e fresco, prodotto da uve Greco Bianco. Il nome, dal latino Aequoreus (appartenenza al mare), celebra la vicinanza dei vigneti al mare, con note di frutti esotici e una sapidità che evoca l’anima marina della regione.

Alla base del lavoro di Casale Cappellieri c’è una cura meticolosa dell’intera filiera produttiva, dalla coltivazione alla vinificazione. Questo approccio garantisce non solo l’eccellenza qualitativa dei vini, ma anche un modello di innovazione sostenibile in agricoltura.

Andrea Egidio Scalise non guarda solo al mercato locale: l’obiettivo è far conoscere le eccellenze enologiche della Calabria anche all’estero, dimostrando che il legame con le tradizioni può convivere con una visione moderna e lungimirante.

Casale Cappellieri è la dimostrazione che la passione per la terra, unita alla competenza e alla visione, può trasformare un sogno in una realtà che valorizza il territorio e le sue peculiarità, portando un pezzo di Calabria in ogni calice.