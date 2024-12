In questi giorni di festa è uscito il nuovo singolo del cantautore Michele Ligarò dal titolo “Calabria Terra Mia”, interamente dedicato alla Calabria e ai tanti calabresi sparsi nel mondo.

Le melodie calabre unite al sentimento dell’emigrazione hanno fatto sì che questo brano, in lingua dialettale, arrivasse dritto al cuore dei tanti emigrati che, per svariati motivi, hanno lasciato la nostra terra.

«Ho voluto trattare il tema dell’emigrazione a me molto caro avendola anche io vissuta sulla mia pelle» ha dichiarato Ligarò.

«Ovunque sono stato nei tanti anni lontano dalla mia amata Calabria, ho sempre portato con me i valori di questa terra a cui mi sono sempre vantato di appartenere».

«In tutti i miei concerti, da anni ormai in giro per l’Italia» ha continuato, «ho sempre concluso lo spettacolo con un brano regionale con cui invito i calabresi presenti a dire con forza e orgoglio ovunque si trovino: “Io sono calabrese”. Essere calabrese è un vanto».







ADVERTISEMENT

Il video di questo brano è stato girato nelle fantastiche cornici di Belcastro (CZ), Chianalea di Scilla (RC) e Reggio Calabria (RC) ed è stato un omaggio che Michele ha voluto fare al grande Mino Reitano, voce calabrese nel mondo.

«Mino per me è la Calabria» – ha continuato – «lo cantavo da piccolo e le sue canzoni mi hanno accompagnato nei miei tanti anni lontano dalla nostra terra».

Il brano è stato registrato presso la Yara Records di Lucio Ranieri, che ne ha curato gli arrangiamenti, mentre il video, la cui regia è dello stesso Michele Ligarò, è stato realizzato da Angelo Compagnone con l’ausilio di Ezio Froio.