Si è svolto oggi, 28 dicembre, il Primo Memorial Gino Strada, un evento dedicato al fondatore di Emergency. La manifestazione, intitolata “Diamo un Calcio alle Guerre”, ha visto la partecipazione entusiasta di bambini e famiglie, riuniti presso il Campo Sportivo del Centro Sociale di Cariati, per celebrare i valori di pace e solidarietà.

Il quadrangolare di calcio, organizzato dalle Lampare BJC e dalla Società Sportiva Scuola Calcio Città di Cariati, ha visto la competizione fra due squadre rappresentative della scuola calcio Città di Cariati, la scuola calcio Elisir di Mirto e l’Accademia Calcio di Spezzano Albanese.

L’evento è stato arricchito dalla presenza dell’associazione Donne Ucraine di Cariati.

Presente anche una troupe della Rai Calabria per documentare l’evento.







Durante la manifestazione, l’associazione Lampare ha donato una copia del libro di Gino Strada “Diario di un sogno possibile” allo staff delle squadre, un gesto simbolico per diffondere i valori e i principi promossi dal fondatore di Emergency.

In questo libro è riportata anche la vicenda di Cariati e l’occupazione dell’Ospedale Vittorio Cosentino.

Un ringraziamento particolare va all’Associazione Libere Note – Fortunato Russo per il supporto tecnico, che ha reso possibile la realizzazione dell’evento.

L’evento è stato un tributo significativo ai valori promossi da Gino Strada, offrendo ai partecipanti l’opportunità di riflettere sui principi di umanità e altruismo attraverso lo sport. Le attività si sono svolte in un’atmosfera di gioia e collaborazione, culminando in una cerimonia di premiazione che ha celebrato non solo i vincitori, ma tutti coloro che hanno partecipato e supportato l’iniziativa.

I bambini sono stati premiati da Babbo Natale in persona, tornato dal Polo Nord proprio per questo evento.

I presenti hanno ricordato Gino Strada non solo come un medico e fondatore di Emergency, ma anche come un simbolo di speranza e di lotta per un mondo senza guerre.