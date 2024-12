Share on Twitter

La Giunta Comunale di Isola Capo Rizzuto, su proposta del Vice Sindaco Raffaele Gareri e con il supporto del Sindaco Maria Grazia Vittimberga, ha approvato nei giorni scorsi una nuova pianta organica delle farmacie. La disposizione di approvare l’atto in Giunta anziché in Consiglio è stata data dal Segretario Comunale: “Stante il consolidato indirizzo giurisprudenziale, oramai granitico, che attribuisce alla Giunta Comunale la competenza ad approvare la revisione della Pianta Organica delle farmacie, la stessa è chiamata ad adottare il Piano Comunale dedicato a tale revisione, così come previsto dalle norme vigenti”.

L’aggiornamento si è reso indispensabile a causa delle gravi lacune presenti nel precedente piano, che avevano generato situazioni critiche. In particolare, una delle postazioni previste, quella di Capo Rizzuto, non è mai stata considerata appetibile dai farmacisti e, di conseguenza, è rimasta vacante per anni. La seconda postazione, quella di Sant’Anna, pur essendo stata avviata, è stata costretta a chiudere a causa delle difficoltà derivanti dalla scarsa chiarezza nella pianificazione precedente.

Per evitare il ripetersi di tali criticità, la nuova pianificazione introduce confini più ampi e definiti, rendendo entrambe le postazioni, Capo Rizzuto e Sant’Anna, finalmente appetibili per potenziali titolari. Con questa revisione, il Comune mira a favorire l’apertura di due nuove farmacie, rispondendo concretamente alle esigenze della cittadinanza e superando il vuoto lasciato dal vecchio sistema.







Attualmente, il territorio dispone di soli tre presidi farmaceutici per una popolazione di quasi 18.000 abitanti, un rapporto ben al di sopra del limite previsto dalla normativa nazionale di una farmacia ogni 3.300 abitanti. La nuova delimitazione consentirà di colmare questo divario, garantendo una copertura più equa e accessibile.

Durante gli incontri preliminari, è emersa chiaramente la volontà dei cittadini di avere farmacie più vicine e facilmente accessibili. Per Sant’Anna, in particolare, è stata mantenuta la possibilità di aprire un presidio nella posizione originaria, sulla SS 106, considerata strategica dalla comunità. Gli incontri preliminari con i cittadini di Sant’Anna sono stati tenuti direttamente dal Sindaco Maria Grazia Vittimberga e seguiti a livello burocratico anche dall’Assessore Antonella Pagliuso.

La revisione è stata approvata con pareri favorevoli dell’Azienda Sanitaria Provinciale e dell’Ordine dei Farmacisti, assicurando una pianificazione in linea con le normative nazionali.

“Con questa riorganizzazione – ha dichiarato il Vice Sindaco Raffaele Gareri – Isola di Capo Rizzuto si prepara ad accogliere presto due nuove farmacie, garantendo un servizio sanitario più vicino e tempestivo per i cittadini. Si tratta di un passo necessario e importante – ha concluso Gareri – per migliorare la qualità della vita e tutelare il diritto alla salute, superando finalmente le carenze strutturali che hanno penalizzato il territorio per troppo tempo”.