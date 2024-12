Share on Twitter

La Lega Navale Italiana – Sezione di Cirò Marina, con il patrocinio del Comune, è lieta di invitarvi al tradizionale Tuffo di Capodanno, in programma il 1° gennaio 2025. L’evento, giunto al suo 30° anniversario, promette di regalare emozioni e di unire la comunità locale in un gesto simbolico di buon augurio per il nuovo anno.

Programma dell’Evento

Ore 11:30 : Ritrovo presso la sede della Lega Navale (area portuale) e iscrizione gratuita per tutti i partecipanti.

: Ritrovo presso la sede della Lega Navale (area portuale) e iscrizione gratuita per tutti i partecipanti. Ore 11:40 : Foto di gruppo per giornali e televisioni.

: Foto di gruppo per giornali e televisioni. Ore 11:45 : Saluti delle autorità locali.

: Saluti delle autorità locali. Ore 12:00: Tuffo di Capodanno 2025 nelle fresche acque del mare di Cirò Marina.

A seguire, un brindisi al nuovo anno con vino locale e un caldo ristoro per riscaldare i partecipanti dopo il tuffo. Inoltre, ogni coraggioso riceverà in omaggio una bottiglia di vino, simbolo dell’ospitalità e della tradizione enologica della nostra terra.

Il Tuffo di Capodanno non è solo una sfida alle temperature invernali, ma un modo per celebrare insieme il nuovo inizio. Anno dopo anno, questa manifestazione attira un numero crescente di partecipanti e spettatori, diventando un appuntamento imperdibile per la comunità di Cirò Marina e dintorni.







Per iscriversi, basta recarsi alla sede della Lega Navale Italiana – Sezione di Cirò Marina (area portuale) oppure contattare il numero 0962.36451.

Un ringraziamento speciale a tutti i coraggiosi che sceglieranno di immergersi nel mare per dare il benvenuto al 2025 e a tutti i cittadini che con il loro calore e la loro presenza renderanno questa festa ancora più memorabile.

Non mancate: il 1° gennaio vi aspettiamo numerosi per vivere insieme questo emozionante inizio d’anno!