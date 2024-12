Crotone, 28 dicembre 2024 – È partita alla grande la quarta edizione di Wine Land 2024 l’evento che celebra l’eccellenza enogastronomica della Calabria. La prima serata, svoltasi ieri a Crotone, ha visto un’affluenza straordinaria di pubblico e una partecipazione attiva di produttori, sommelier e appassionati, confermando il successo crescente di questa manifestazione che si propone non solo di promuovere il territorio ma di valorizzare le tradizioni enogastronomiche locali. Degustazioni, masterclass e intrattenimenti musicali hanno fatto da cornice a un evento che, anche quest’anno, si conferma un appuntamento imperdibile per gli appassionati e i professionisti del settore.

A dare il via alla manifestazione è stata una numerosa e calorosa partecipazione, che ha visto Piazza Mercato e via Silvio Messinetti, cuore pulsante dell’evento, animarsi di passione e curiosità. Visitatori e appassionati hanno avuto l’opportunità di degustare una selezione pregiata di vini locali, abbinati a specialità gastronomiche uniche della tradizione calabrese.



Un momento particolarmente apprezzato è stata la masterclass “Rosa Gaglioppo”, proposta da Guglielmo Gigliotti, sommelier e gastronomo di fama, che ha affascinato i partecipanti con approfondimenti tecnici e sensoriali sui vini calabresi, in particolare sul Gaglioppo, vitigno autoctono simbolo della regione. La masterclass si è svolta nella suggestiva Sala Margherita, un ambiente che ha contribuito a rendere l’esperienza ancora più coinvolgente e interessante.

A suscitare grande entusiasmo anche le escursioni di DJ Cesko, che ha saputo catturare l’attenzione dei presenti, dando voce alle loro opinioni. Non sono mancati momenti di pura allegria e divertimento, grazie agli intrattenimenti musicali della band Be Movie e ai dj di Radio Calice, che hanno animato la serata, creando un’atmosfera di festa unica e memorabile.

Soddisfazione è stata espressa anche dagli organizzatori, Raffaele Nebbioso e Alberto Laratta, che hanno sottolineato come la prima serata abbia superato le aspettative: “Abbiamo iniziato nel migliore dei modi, con un pubblico entusiasta e coinvolto. Le prossime tre serate sono pronte a stupire ancora, con tante novità e un programma ricco di eventi che mettono al centro la qualità dei nostri prodotti e la bellezza del nostro territorio.”

La manifestazione ha ottenuto anche il sostegno delle istituzioni locali, con la presenza del sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, che ha voluto esprimere il suo apprezzamento per l’impegno che i giovani produttori e gli operatori del settore enogastronomico stanno dimostrando: “Wine Land rappresenta un’occasione unica per il nostro territorio, un’opportunità per far conoscere al mondo le nostre eccellenze e per rafforzare la crescita di Crotone come meta turistica di qualità. Siamo felici di vedere un così ampio coinvolgimento da parte di giovani imprenditori, che stanno portando la Calabria nel panorama internazionale dell’enogastronomia.”







ADVERTISEMENT

Un evento che non solo valorizza i prodotti locali, ma che rappresenta anche un’opportunità di crescita per l’intera comunità.



Wine Land 2024 continua questa sera, 28 dicembre, con una nuova serie di eventi e la partecipazione speciale dell’Assessore Regionale Gianluca Gallo, che prenderà parte alla manifestazione per sostenere e valorizzare le eccellenze enogastronomiche calabresi.

Wine Land 2024 prosegue fino al 30 dicembre, con degustazioni, eventi tematici, spettacoli dal vivo e attività pensate per coinvolgere tutti i partecipanti, dai neofiti agli esperti del settore. Un programma che si preannuncia ricco di sorprese e di momenti da vivere insieme, all’insegna della buona cucina, del buon vino e della tradizione calabrese.

L’evento è organizzato con il supporto delle istituzioni locali e con la partecipazione di oltre 20 cantine, 60 etichette di vino e 10 eccellenze alimentari del territorio, che saranno protagoniste delle serate in programma.