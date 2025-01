Share on Twitter

Share on Facebook

Anche quest’anno, il tradizionale Tuffo di Capodanno ha animato le coste di Cirò Marina, consolidando una tradizione che unisce la comunità locale in un gesto simbolico di buon augurio per il nuovo anno. Il 1° gennaio 2025, alle ore 12:00, 48 temerari si sono immersi nelle fresche acque cristalline dello Ionio, sfidando le temperature invernali e dando il benvenuto al 2025 con entusiasmo e coraggio.

La manifestazione, giunta alla sua 12ª edizione, è stata organizzata dalla sezione cittadina della Lega Navale Italiana, presieduta da Pasquale Martire, con il patrocinio del Comune di Cirò Marina. Tra i partecipanti, non è mancato il sindaco Sergio Ferrari, che dal 2022 ricopre anche la carica di Presidente della Provincia, unendosi alla schiera di uomini, donne e ragazzi che hanno voluto inaugurare l’anno nuovo con un gesto di audacia e spirito comunitario.

Il pubblico, assiepato sul lungomare in una giornata di sole, ha assistito con entusiasmo al bagno collettivo rigenerante. Dopo il tuffo, i “bagnanti fuori stagione” sono stati ritemprati con bevande calde, seguite da un buffet e un brindisi finale, celebrando insieme l’inizio del nuovo anno.

Il Tuffo di Capodanno a Cirò Marina continua a crescere in partecipazione e rilevanza, diventando un appuntamento imperdibile per la comunità locale e un’attrazione per i visitatori, rafforzando lo spirito di coesione e la valorizzazione delle tradizioni locali.

Per rivivere l’emozione dell’evento, sono disponibili foto e video che cattura i momenti salienti del Tuffo di Capodanno 2025.

L’elenco dei 48 temerari:

1. Filippelli Cesare

2. Russo Cataldo

3. Terminelli Salvatore

4. Aloisio Giuseppe

5. Aloisio Michele

6. Aloisio Michele (2)

7. Aloisio Gianluca

8. Aloisio Giovanni

9. Giardinieri Salvatore (’84)

10. Durante Francesco

11. Rovino Anna

12. Vetere Antonella

13. Cariglino Francesco

14. Cavallaro Valeria

15. Lorenzo Danilo

16. Bastone Salvatore

17. Ceravolo Salvatore

18. Celestino Domenico

19. Trovato Oreste

20. Trovato Cataldo

21. Fuscaldo Leonardo

22. Dati Francesco

23. Aloisio Silvia

24. Liotti Giuseppe

25. Grisolia Oscar

26. Lerose Francesco

27. Dima Mamimiliano

28. Dima Franco

29. Adorisio Antonio

30. Benevento Salvatore

31. Benevento Giuseppe

32. Palazzo Giada

33. Lionetti Nicodemo

34. Lamberti Francesco

35. Iammelli Davide

36. Lionetti Antonio

37. Palazzo Vittorio

38. Cardone Maria Francesca

39. Cardone Alessia

40. Benevento Roberto

41. Tosto Francesco

42. Salerno Libero

43. Ferrari Sergio

44. Ferrari Raffaele

45. Ferrari Matteo







ADVERTISEMENT

46. Badoyu Michela

47. Parrella Scigliano Antonio

48. Minnella Adriano