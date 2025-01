Cari concittadini, questo è l’augurio, a nuovi sogni, speranze e progetti per i giorni che verranno.

Quello che lasciamo alle spalle è un bilancio certamente positivo, con l’onore di rappresentare un territorio così bello, ricco di storia, cultura e bellezze naturalistiche.



Il 2024 è stato un anno di importanti risultati raggiunti: l’impegno profuso dal personale degli uffici dell’Ente, unitamente ad una attenta programmazione messa in campo dall’amministrazione provinciale, ha permesso di rimettere al centro il territorio crotonese.

Lo affermo, con una punta di orgoglio e soddisfazione perché la Provincia di Crotone dopo 25 anni ha rimesso in moto da qualche mese la macchina dei concorsi pubblici, consentendo di poter assumere personale amministrativo e tecnico operativo e di polizia provinciale, una scommessa sulla quale in molti erano scettici, ma come amo ripetere, il lavoro è l’unica ricetta che possa produrre risultati.



Tra gli obiettivi raggiunti, la Provincia ha orgogliosamente garantito scuole più sicure ed agevoli. Sono stati investiti oltre 12 milioni di euro con fondi Pnrr per 17 Istituti del crotonese, con lavori in buona parte terminati ed altri in via di ultimazione.







A questi interventi si aggiungono quelli dedicati all’adeguamento funzionale, messa in sicurezza impiantistica delle palestre, delle aree da gioco degli impianti sportivi adibiti ad uso didattico presso il Liceo Scientifico ‘Filolao’, il Liceo Classico ‘Pitagora’, l’Istituto ‘Pertini- Santoni’ a Crotone ed il Liceo Scientifico ‘Satriani’ di Petilia Policastro, ulteriori fondi PON per la scuola – Programma Operativo Complementare (POC) per complessivi 11 milioni di euro.



Grande impegno ed attenzione è stato dato alla viabilità provinciale, con interventi di messa in sicurezza delle strade a maggior rischio: dalla Sp47 che porta a località Le Cannella nel comune di Isola di Capo Rizzuto, alla SP45-SP-46 con la realizzazione di una importante opera idraulica di regimentazione delle acque piovane al fine di potenziare il sistema di raccolta, al ripristino del crollo della carreggiata della SP12 nel comune di Melissa unitamente ai continui lavori di manutenzione ordinaria.

La Provincia di Crotone dal 2017, è stata motore trainante per l’intero progetto della S.S. 106 – itinerario Catanzaro-Crotone – dallo svincolo di Simeri Crichi allo svincolo di Papanice che è diventato esecutivo nel maggio scorso. Fondamentale è stato il lavoro svolto dal nostro servizio Mobilità e Trasporti che, dopo una attesa di più 30 anni e la sintonia creata tra Anas e Regione Calabria, ha permesso un’accelerazione dei tempi di esecuzione progettuale della tanto agognata strada.



La Provincia di Crotone è stata promotrice ed esecutrice di un grande progetto, che prevede la realizzazione di un ponte che collegherà la località di Santa Focà a Strongoli Marina rappresentando una delle più importanti opere infrastrutturali della provincia, per una spesa complessiva di 950 mila euro.

Non abbiamo mancato di rappresentare, le migliori istanze del territorio dell’intera provincia, città capoluogo in testa, ai fini della tutela e della salvaguardia della salute pubblica.

I risultati ottenuti ci hanno dato sin qui ragione.



Abbiamo dapprima sostenuto e poi promosso l’apertura del polo universitario di Medicina e Chirurgia Td a Crotone. Anche in questa circostanza la sinergia con Regione Calabria e Comune di Crotone ha prodotto, di concerto con i Rettori delle due università calabresi Unical di Cosenza e Magna Graecia di Catanzaro un ottimo risultato, invano inseguito per anni.



La Provincia di Crotone è stata protagonista attenta nella cosiddetta vertenza Abramo, e grazie allo straordinario impegno del Governatore Roberto Occhiuto si è risolta la meglio, con la lungimirante idea di impiegarli nelle attività di digitalizzazione delle cartelle del sistema sanitario regionale.



Infine sono orgoglioso di dire che il lavoro del personale degli uffici dell’Area Marina Protetta

“Capo Rizzuto” ha permesso di far risplendere il Museo del Mare ‘Pelagos’, l’Aquarium grazie alla collaborazione dei volontari del WWF Crotone con interventi innovativi che vanno nella direzione della transizione digitale ed ecologica. Inoltre l’Area Marina Protetta per volontà del Governatore Occhiuto è stata invitata a partecipare presso lo stand Calabria Straordinaria a due importanti eventi internazionali: We Make Future a Bologna, qualificandosi come lo stand più visitato del padiglione, che ha avvicinato centinaia di visitatori che hanno potuto immergersi nella realtà virtuale 3d ammirando le bellezze dei fondali dell’AMP ‘Capo Rizzuto’; e il Festiva delle regioni a Bari, dimostrando di essere, anche in quella occasione, lo stand più partecipato.



Anche nel 2025 la Provincia di Crotone avrà come obiettivo strategico quello di fare rete con i territori e con le istituzioni. Continueremo a svolgere il nostro dovere di amministratori, giorno dopo giorno, con tenacia ed amore per ciò che facciamo e rappresentiamo.

A tutti voi, ai giovani ed ai bambini, agli anziani custodi della nostra identità e memoria, rivolgo un pensiero speciale, fatto di serenità, speranza sempre viva e fiducia per affrontare con la forza e la tenacia che ci contraddistingue, tutte le prove che il nuovo anno vorrà riservarci.

Auguri, Sergio Ferrari