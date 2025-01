Share on Twitter

Presentazione del Calcio Paralimpico: #IlCalciopertutti

Il 4 gennaio 2025, presso il Palakrò di Crotone (Via Nazioni Unite), si terrà un evento unico dedicato al calcio paralimpico, intitolato #IlCalciopertutti.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Crotone e organizzata in collaborazione con diverse realtà sportive e associative, tra cui l’APS-ASD “Totò for Special Ones” e “Cosenza for Special”, mira a promuovere l’inclusione sociale attraverso lo sport.

L’evento prenderà il via alle 9:30 con un ricco programma che include:







Ore 9:40 : Saluti istituzionali.

: Saluti istituzionali. Ore 9:50 : Presentazione del progetto.

: Presentazione del progetto. Ore 10:30: Incontro di calcio, con un Test Match dedicato al Memorial Massimo Impieri.

Questo appuntamento rappresenta un’importante occasione per sensibilizzare il pubblico sull’importanza dello sport come veicolo di integrazione e valorizzazione delle diversità.

Vi aspettiamo numerosi per sostenere questa iniziativa straordinaria e vivere una giornata all’insegna dello sport, dell’inclusione e della solidarietà!