L’Associazione Musicale e Culturale EUTERPE – Corpo Bandistico Città di Cirò diretto dal maestro Nicodemo Giorno è pronta a regalare un’emozione unica con il tradizionale Concerto dell’Epifania, che si terrà domenica 5 gennaio 2025, alle ore 19:00, nella maestosa Chiesa Madre “S. Maria de Plateis” appena restaurata. Questa storica chiesa, recentemente ristrutturata e riportata al suo antico splendore, farà da cornice a un evento che unisce tradizione, cultura e bellezza architettonica. Il Corpo Bandistico, noto per il suo impegno nella promozione della musica sul territorio, offrirà un repertorio ricco e variegato, capace di conquistare il pubblico di tutte le età. L’intento- scrive in una nota il Presidente Luigi Dell’Aquila- è quello di diffondere la cultura musicale attraverso i nostri giovani musicisti e sarebbe bello poterlo condividere. Il Concerto dell’Epifania rappresenta non solo un’occasione per celebrare le festività natalizie con la magia della musica, ma anche un momento di condivisione e comunità, reso ancora più suggestivo dall’atmosfera unica della Chiesa Madre, simbolo di spiritualità e storia locale. L’appuntamento è aperto a tutti e rappresenta un invito a vivere un’esperienza di grande intensità culturale e artistica. Il concerto vedrà la presenza di Rosalba Truglio e Giulia Carella come voci soliste e preparazione coro. Tra i programmi della banda anche l’orchestra junior diretta da Margherita Russo, composta da piccoli musicisti iscritti ai corsi musicali dell’associazione musicale.







