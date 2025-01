Bonifici istantanei gratuiti in Italia a partire dal 2025: una svolta per cittadini e imprese

A partire dal 2025, i bonifici istantanei in Italia diventeranno finalmente gratuiti. Una decisione storica, che segna un passo in avanti verso la digitalizzazione e l’inclusione finanziaria, rendendo più accessibili i pagamenti in tempo reale per tutti i cittadini e le imprese.

L’annuncio, accolto con entusiasmo, fa parte di un pacchetto di riforme volto a modernizzare il sistema bancario italiano e a incentivare l’uso di strumenti di pagamento elettronici. Finora, i bonifici istantanei – che consentono il trasferimento di denaro in pochi secondi, 24 ore su 24, 7 giorni su 7 – erano gravati da commissioni spesso significative, scoraggiando molte persone e aziende dall’utilizzarli.

Con questa novità, tutti i principali istituti di credito del Paese saranno obbligati ad azzerare le commissioni per i bonifici istantanei, uniformandosi alla normativa approvata a livello europeo. Questa misura punta a ridurre il gap tecnologico con altri Paesi europei, dove i bonifici istantanei sono già ampiamente diffusi e, in alcuni casi, già gratuiti.

L’eliminazione delle commissioni rappresenta un enorme vantaggio per i consumatori. Le famiglie potranno inviare e ricevere denaro in modo rapido e senza costi aggiuntivi, sia per necessità quotidiane sia in situazioni di emergenza.

Le imprese, d’altra parte, beneficeranno di un sistema di pagamenti più efficiente, con un impatto positivo sulla gestione del flusso di cassa. Questo cambiamento si rivelerà particolarmente vantaggioso per le piccole e medie imprese (PMI), che spesso faticano a sostenere i costi aggiuntivi legati ai pagamenti elettronici.

La gratuità dei bonifici istantanei ha anche un’importante valenza strategica: incentivare l’uso dei pagamenti tracciabili. Questo può contribuire a combattere l’evasione fiscale e a promuovere una maggiore trasparenza nei rapporti economici, allineandosi agli obiettivi dell’agenda digitale nazionale.

Dal 1° gennaio 2025, tutti i correntisti italiani potranno utilizzare i bonifici istantanei senza costi aggiuntivi. Le banche e gli istituti di pagamento dovranno adeguare le proprie infrastrutture per garantire la piena operatività del servizio. Inoltre, molte di esse stanno già lavorando per offrire nuove funzionalità integrate alle app bancarie, rendendo il processo di pagamento istantaneo ancora più intuitivo.

L’iniziativa è stata accolta favorevolmente sia dai consumatori che dalle associazioni di categoria. “Si tratta di un cambiamento epocale per il nostro sistema economico. I bonifici istantanei gratuiti favoriranno la competitività e renderanno più semplice la vita dei cittadini,” ha dichiarato un portavoce dell’ABI (Associazione Bancaria Italiana).







Anche i rappresentanti delle PMI e delle startup hanno espresso il loro sostegno, sottolineando come questa misura possa favorire l’adozione di nuovi modelli di business basati sulla rapidità e sulla flessibilità dei pagamenti.

Con i bonifici istantanei gratuiti, l’Italia compie un importante passo avanti verso una società più digitale, moderna e inclusiva. Questo cambiamento rappresenta non solo un miglioramento pratico per milioni di cittadini e aziende, ma anche un segnale di fiducia nel potenziale della tecnologia per migliorare la qualità della vita e favorire lo sviluppo economico.

Il 2025 si preannuncia come un anno cruciale per l’evoluzione del sistema finanziario italiano, con i bonifici istantanei al centro di una rivoluzione che promette di semplificare e migliorare le relazioni economiche di tutti noi.