Questa sera, dalle ore 18:00 alle 19:00, la magia dell’Epifania si accende a Cirò Marina! Alla Pizzeria da Raffaele, situata nella suggestiva Piazza Rossa, arriva la Befana per regalare dolcetti e pizzette a tutti i bambini. Un’occasione speciale per vivere un momento di festa all’insegna della dolcezza, del divertimento e della condivisione.







ADVERTISEMENT

Raffaele, maestro dell’arte della pizza, è da sempre un punto di riferimento in città per la sua passione e dedizione al lavoro. Con il suo staff, che motiva ogni giorno da vero leader, riesce a trasmettere l’amore per la tradizione e la qualità in ogni singola fetta di pizza servita.

Un evento imperdibile per grandi e piccini: unitevi a noi per celebrare insieme questa serata magica tra il profumo della pizza appena sfornata e la gioia di un momento speciale!

Stasera, lunedì 6 gennaio 2024