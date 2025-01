Cirò Marina – Un importante traguardo di fede e servizio verrà celebrato martedì 14 gennaio 2025 alle ore 17:30 presso la parrocchia di San Nicodemo Abate a Cirò Marina. Don Matteo Giacobbe, parroco stimato e guida spirituale per molti fedeli, festeggerà il 25° anniversario della sua ordinazione sacerdotale con una solenne celebrazione eucaristica.

Nel corso della celebrazione, don Matteo desidera rendere grazie al Signore per averlo scelto come ministro del Vangelo e per gli anni di grazia vissuti nell’annunciare la Parola e nel dispensare i santi misteri. Un momento di preghiera e condivisione che si annuncia significativo non solo per il sacerdote, ma per tutta la comunità parrocchiale guidata dal parroco don Tommaso che in questi anni hanno potuto apprezzare in don Matteo lo spirito di dedizione e di preghiera.

L’intera cittadinanza è invitata a partecipare a questo evento di fede, un’occasione per stringersi attorno a don Matteo e rinnovare insieme il cammino spirituale nella luce del Vangelo.