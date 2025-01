Una delegazione del coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia Crotone, guidato dal Presidente Provinciale, Michele De Simone, ha fatto visita nella giornata odierna al Comando provinciale Carabinieri di Crotone per dare sostegno alle Forze dell’Ordine e ringraziarli del lavoro che quotidianamente svolgono per garantire la sicurezza e l’incolumità dei cittadini.







ADVERTISEMENT

La visita rientra nelle iniziative che Fratelli d’Italia organizza in tutta Italia, nel fine settimana dell’Epifania, per simboleggiare la vicinanza nei confronti delle forze dell’ordine per il lavoro che stanno svolgendo in segno di gratitudine verso agenti e militari impegnati sul territorio per il rispetto della legalità.

“Il governo, come dimostrano le azioni contro la criminalità organizzata, gli interventi di riqualificazione di Caivano, i recenti sgomberi a Scampia, e molti provvedimenti legislativi fra cui quelli contro le occupazioni abusive e che rafforzano la tutela nei confronti degli agenti, sta agendo concretamente, segnando un vero e proprio cambio di passo nella tutela della sicurezza dei cittadini. Ma è solo grazie all’impegno degli uomini e delle donne in divisa che tutto ciò è oggi possibile.”