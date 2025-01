Share on Twitter

Isola di Capo Rizzuto, la grande musica di scena al Teatro Eraclea con il Concerto di inizio anno dell’Associazione Carl Reinecke

Musica classica e colonne sonore cinematografiche protagoniste del Concerto di inizio anno promosso dall’associazione Carl Reinecke, svoltosi domenica 5 gennaio al Teatro Eraclea di Isola di Capo Rizzuto. La serata, che ha richiamato un numeroso e attento pubblico, ha offerto un vero e proprio viaggio musicale, attraverso le opere di grandi compositori, eseguite magistralmente da tre giovani e talentuosi maestri del posto: il pianista Simone De Vivo, il violinista Gianfrancesco Federico e il cornista Francesco Lentini, presidente dell’associazione Carl Reinecke.

Grazie all’inedito e affiatato trio, in sala sono risuonate dapprima le melodie intime e potenti dell’impareggiabile Johannes Brahms, maestro indiscusso della musica romantica. Poi, in un crescendo di emozioni, gli spettatori sono stati catapultati nell’onirico mondo cinematografico, con un omaggio a due geniali compositori di colonne sonore, Ennio Morricone e John Williams, le cui opere hanno fatto la storia del cinema nel mondo.







La serata è stata, inoltre, occasione per presentare la Street Band, nata sotto l’egida dell’associazione Carl Reinecke. Risultato della fusione della ‘Gravina Boom street band’ e della ‘Brass Brothers street band’, la nuova formazione è composta da giovanissimi musicisti di età compresa tra 15 e 19 anni, frequentanti il liceo musicale e il conservatorio. “Con la sua energia e freschezza, è destinata a diventare una realtà importante nel panorama musicale giovanile del nostro territorio” ha commentato Lentini.

Un evento riuscitissimo, dunque, di cui il presidente della Carl Reinecke si dice orgoglioso:

“La nostra associazione è nata con l’intento di promuovere la cultura e la bellezza della musica, attraverso iniziative come questa, che offrono alla comunità un’occasione di condivisione artistica e culturale. Intanto, siamo già al lavoro per la seconda edizione del Magna Grecia Festival, progetto attraverso il quale ci impegniamo a sostenere il talento, la creatività e la passione dei giovani musicisti locali. Ci piacerebbe diventare per loro una vera e propria fonte di ispirazione.”