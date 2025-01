La vita di Curzio Maltese raccontata nello spettacolo “Azzurro”, con Antonio Catania. In scena sabato 11 gennaio al Teatro Apollo

La stagione 2025 della Rassegna “Crotone… Voglia di teatro”, curata da Gianluigi Fabiano della GF Entertainment, partirà al Teatro Apollo sabato 11 gennaio, ore 20.30, con “Azzurro”, uno spettacolo scritto da Paola Ponti, moglie del cronista e scrittore Curzio Maltese, scomparso nel 2023, e tratto dal libro “Azzurro, Stralci di vita”, con le musiche del Premio Oscar Nicola Piovani, grande amico del giornalista, eseguite dal vivo da Sergio Colicchio.

Un grande giornalista, travolto da una malattia, ripercorre la sua vita. Ed è l’attore Antonio Catania ad accompagnarci in questo viaggio, dove scorrono i ricordi di decenni di una vita incredibile, travagliata e travolgente, di cui Maltese è stato illuminato testimone grazie al suo mestiere di giornalista.

“Nel suo ultimo libro, la penna sublime e ironica di Curzio Maltese – racconta il regista Carmen Giardina – ci conduce in una cavalcata attraverso gli ultimi sessant’anni del nostro Paese, con lo stile unico che moltissimi lettori hanno imparato a conoscere e amare, cercando i suoi editoriali come una bussola preziosa per orientarsi nella magmatica vita politica italiana e non solo. A partire dalla Roma allo stadio con un padre mancato troppo presto e convinto socialista, un viaggio in Calabria con la 500, il macinino che era “la Nina, la Pinta e la Santa Maria” di un’intera generazione; e poi la fine dell’innocenza, il 12 dicembre 1969, con la bomba che scoppia a piazza Fontana. Come è stato essere bambino nell’Italia del boom, un Paese ancora ingenuo, rivolto al futuro, dove “persino i poveri potevano essere felici”. Il sabato alla Rinascente, con la mamma commessa, nel profumo di Mariangela Melato, i foulard di Carla Fracci, le vetrine di Giorgio Armani. La lotta di classe al parco Lambro, il liceo negli anni di piombo. E le fragorose risate degli anni ’70, con Beppe Viola, Dario Fo, Gaber, Jannacci. E così avanti con l’eleganza di Torino, appena assunto alla Stampa, Mani Pulite, la discesa in campo di Berlusconi e la bellezza dirompente della città eterna alla Repubblica, dove l’attendevano la politica, lo sport, il cinema, il teatro e gli incontri della vita con Vincenzo Cerami, Nicola Piovani, Roman Polanski…”.







Si ride e ci si emoziona, “Azzurro” è uno spettacolo che affascina e coinvolge il pubblico: “è un racconto talmente coinvolgente da far pensare fin dalla prima lettura a un naturale approdo al palcoscenico”.

La rassegna “Crotone… Voglia di Teatro” è realizzata con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Crotone e co-finanziata con “risorse PSC Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02 erogate ad esito dell’Avviso “Programmi di Distribuzione Teatrale” della Regione Calabria – Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura”.