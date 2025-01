Share on Twitter

Continua l’attività di controllo del NOA (Nucleo Operativo Ambientale) del Comando di Polizia Locale diretto dal comandante Francesco Iorno in relazione al contrasto contro l’abbandono indiscriminato di ingombranti.

Controlli, con l’ausilio di fototrappole, che si effettuano in tutti i quartieri cittadini.

Nello specifico, sono state individuate due persone che avevano abbandonato una rete ed un materasso in centro città.

Sono stati sanzionati per abbandono di rifiuti ingombranti.

Mentre si sta potenziando il servizio di raccolta differenziata porta a porta in città, recentemente avviata nei quartieri Tufolo e Bernabò e, la prossima settimana, anche nel quartiere 300 alloggi, e si sta registrando una grande collaborazione da parte dei cittadini, si rende comunque opportuno intensificare i controlli contro l’abbandono indiscriminato di rifiuti ingombranti, proprio per non vanificare il percorso intrapreso insieme alla comunità cittadina.







Per i rifiuti ingombranti possono essere utilizzate le isole ecologiche ubicate in città.

Prosegue quindi il servizio di sorveglianza, anche svolto in borghese dagli uomini del Comando con relativi appostamenti.