Si è tenuta presso il Liceo Ilio Adorisio di Cirò la cerimonia di premiazione della quinta edizione del Premio “Dr. Enzo Sasso”, un riconoscimento destinato a giovani studenti di Medicina e Odontoiatria della provincia di Crotone.

Ad aggiudicarsi il prestigioso premio è stata Giorgia Barretta, ex alunna dello stesso liceo e attualmente studentessa di Medicina presso l’Università di Ferrara.

A fare gli onori di casa durante l’evento è stato il dirigente scolastico Giuseppe Peduto. Presenti alla cerimonia anche il sindaco di Cirò, Mario Sculco, e il vicesindaco di Cirò Marina, Piero Mercuri. Entrambi hanno espresso soddisfazione per la vittoria del liceo di Cirò e per il successo di una concittadina, sottolineando in un secondo momento l’importanza della figura del Dr. Enzo Sasso, ricordato per il suo valore professionale e umano.

Tra gli interventi di rilievo, quello della professoressa Antonella Cinefra, presidente dell’Associazione Arcobaleno ONLUS e anima dell’iniziativa, e del Dr. Leonardo Fuscaldo, ideatore del premio.

A rappresentare la famiglia Sasso era presente il Dr. Giuseppe Sasso, che ha avuto l’onore di consegnare l’attestato di merito e l’assegno del valore di 1.500€ alla vincitrice. È intervenuta inoltre la professoressa Rosaria Frustillo, già docente di Giorgia Barretta, che ha manifestato grande emozione e orgoglio per il risultato raggiunto dalla sua ex alunna.

La quinta edizione del Premio “Dr. Enzo Sasso” è stata promossa dall’Associazione Arcobaleno ONLUS, con l’obiettivo di sostenere giovani studenti della provincia di Crotone che abbiano intrapreso un percorso di studi in Medicina e Chirurgia o Odontoiatria. Il premio, dal valore di 1.500€, viene assegnato a uno studente che ha superato i test di ammissione presso qualsiasi Università italiana.







Oltre a rappresentare un’opportunità concreta di supporto agli studenti, l’iniziativa è un importante momento commemorativo dedicato alla memoria del Dr. Enzo Sasso, figura di riferimento nel campo medico e umano.

A patrocinare l’evento sono stati la Provincia di Crotone, l’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Crotone e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale di Crotone.

Con questo premio, l’Associazione Arcobaleno continua a promuovere la formazione e la ricerca medica, con particolare attenzione alla lotta contro il cancro e al sostegno delle nuove generazioni di professionisti del settore sanitario.