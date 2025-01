Acqua potabile ai Laghi di Sibari: pronto a tempo di record il progetto di rifacimento del potabilizzatore

Anche nel caso dei Laghi di Sibari si passa, in pochissimo tempo, dall’astratto al concreto e dalle parole ai fatti. È questo l’importante esito emerso nel corso della nuova riunione che si è tenuta ieri nell’ufficio del sindaco Giovanni Papasso. Oltre al primo cittadino erano presenti il responsabile dell’Area Tecnica, ingegnere Luigi Serra Cassano, il responsabile dell’Ufficio Ambiente, ingegnere Antonio De Marco, il responsabile della squadra manutenzione, Peppino Perri, l’ingegnere Giuseppe D’Ambrogio, responsabile dell’impresa Teodoro D’Ambrogio, specializzata in potabilizzazioni e a cui è affidata la gestione dell’impianto del complesso nautico sibarita, e l’Ingegnere Maurizio Gimigliano, specializzato nel trattamento delle acque, al quale gli uffici dell’Ente hanno affidato la redazione del progetto di rifacimento del potabilizzatore dei Laghi di Sibari.







ADVERTISEMENT

Proprio l’ingegnere Gimigliano, ha consegnato ai presenti l’elaborato che sarà poi approvato ufficialmente e con il quale si andrà poi in appalto. Un intervento, questo, che segue quanto deliberato in consiglio comunale a dicembre quando, l’amministrazione comunale, nel bilancio di previsione del triennio 2025-2027 ha previsto uno stanziamento di 400mila euro per la realizzazione di un intervento necessario al ripristino completo dell’impianto di potabilizzazione dei Laghi di Sibari. Soddisfatto il sindaco Papasso che ha commentato come già la settimana prossima ci saranno altre azioni incisive vista la gravità della situazione trovata nel complesso nautico sibarita.

“Come avevamo anticipato solo pochissimi mesi fa – ha commentato Papasso – e ricordo che il potabilizzatore è nelle nostre mani solo da settembre, in tempi record passiamo dalle parole ai fatti. Oggi abbiamo in mano già il progetto e siamo pronti per l’affidamento. Il nostro obiettivo è stato sin da subito quello di intervenire sul predetto impianto che, nei fatti, non funziona da anni e forse non ha mai funzionato, al fine di superare nel più breve tempo possibile il problema della potabilità dell’acqua. Preciso che nemmeno nelle stesse feste di Natale siamo stati fermi: sono andati avanti gli spurghi della condotta e alcune operazioni sull’impianto tra cui la pulizia delle vasche, altro intervento forse mai attuato prima visto lo stato in cui le abbiamo trovate. Ora siamo pronti per il prossimo e decisivo passo per riportare l’acqua potabile nei Laghi di Sibari”.