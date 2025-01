Soverato, la proposta dei sindaci per colmare la carenza di medici nelle guardie mediche

I sindaci dell’Ambito di Soverato si sono riuniti nella sala consiliare del comune della città ionica per discutere dell’annoso problema della carenza di medici nelle postazioni di continuità assistenziale, alla presenza del direttore del Distretto socio-sanitario, Maria Concetta Loprete, e della dottoressa Maria Foresta.







Quello che è emerso è un quadro preoccupante: su 17 postazioni di guardia medica distribuite nell’Ambito di Soverato, i medici titolari sono soltanto 28 su 68 necessari per garantire la copertura della turnazione, con una carenza di ben 40 professionisti.

I primi cittadini presenti hanno dunque formulato una proposta che sarà portata domani sul tavolo dell’Asp di Catanzaro e quindi sottoposta all’attenzione del generale Battistini, ovvero coinvolgere i medici di base per sopperire alla carenza di personale, trattandosi di un servizio essenziale per la cittadinanza.

«Ringraziamo la dottoressa Loprete per la massima disponibilità dimostrata e confidiamo nell’incontro di domani – hanno commentato i sindaci al termine dell’incontro – con l’augurio che si possa presto arrivare a una soluzione definitiva per garantire ai cittadini il diritto alla salute».