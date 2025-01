Share on Twitter

Lino Capra Vaccina in concerto a Crotone

Il Maestro delle percussioni contemporanee celebra la sua arte al Circolo ARCI Gli Spalatori di Nuvole.

Crotone, 18 gennaio 2025 – Una serata imperdibile attende gli amanti della musica d’autore: Lino Capra Vaccina, leggendario musicista e figura di riferimento della scena musicale italiana, sarà protagonista di un evento straordinario presso il Circolo ARCI Gli Spalatori di Nuvole, in via Francesco Cilea 11/bis a Crotone (KR).

L’appuntamento è fissato per il 18 gennaio, e promette di essere un viaggio tra suoni evocativi e atmosfere senza tempo, guidato da uno degli artisti più influenti della sperimentazione musicale italiana.

Un Maestro della Musica Contemporanea

Lino Capra Vaccina è molto più di un musicista: è una figura emblematica della ricerca sonora e della sperimentazione. Fondatore di progetti rivoluzionari come gli Aktuala e collaboratore storico di artisti del calibro di Franco Battiato e Giuni Russo, Vaccina ha tracciato un percorso unico, unendo sonorità ancestrali e minimalismo in un linguaggio musicale che tocca le corde più profonde dell’anima.







Nel corso della sua lunga carriera, Vaccina ha saputo mescolare influenze etniche, misticismo sonoro e avanguardia, creando un universo musicale unico e riconoscibile. L’influenza del suo lavoro si estende oltre i confini italiani, ispirando generazioni di musicisti e compositori contemporanei.

Un evento a 360 gradi: Concerto e Talk

La serata non si limiterà al concerto: Vaccina sarà protagonista anche di un talk esclusivo, in cui il pubblico avrà l’opportunità di ascoltare il racconto di una carriera straordinaria. Dalle collaborazioni con Franco Battiato alle sue ricerche sulla percussione come strumento spirituale, il Maestro Vaccina offrirà spunti di riflessione e storie che arricchiranno ulteriormente l’esperienza musicale.

Informazioni sull’Evento