14ª giornata: Crotone-Pisa 3-2

CROTONE: Martino, Buonaccorsi, Loiacono, Tosto, D’Aprile, Tarantino, Vrenna, Sgro, Ambrogio (40’st Caccioppoli), Aprea (40’st Cantisani), Terrasi (20’st Bianchi). All. Lo Monaco

PISA: Rugginenti; Rossi, Bacciardi, Frossali, Casarosa, Baldacci, Bassanini (17’st Capitanini), Bettazzi (30’st Battistella), Buffon (17’st Tosi), Bocs (7’st Vivace), Ferrari (30’st Lovo). All. Innocenti







ADVERTISEMENT

Arbitro: Tropiano di Bari

Reti: 10’pt Bettazzi (P), 15’pt Ambrogio (C), 31’pt Frosali (P), 34’st Bianchi (C), 38’st Sgro (C)

Ammoniti: Tosto (C); Battistella e Vivace (P)