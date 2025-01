TRAPANI: Ujkaj; Celiento, Malomo (1’st Sabatino), Silvestri; Ciotti, Toscano, Hraiech (1’st Spini), Carriero (18’st Crimi), Benedetti (1’st Carraro); Piovanello (18’st Zuppel), Lescano. A disp.: D’Aniello, Salamone, Martina, Gelli, Sciortino, Brancato, Kubi, Kanoute. All. Capuano

CROTONE: D’Alterio; Guerini, Cargnelutti (42’st Armini), Di Pasquale, Giron (1’st Groppelli); Gallo (38’st Cantisani), Barberis; Silva, Tumminello, Vitale (23’st Stronati); Gomez (23’st Schirò). A disp.: Sala, Cocetta, Rispoli, Piras, Oviszach, Spina. All. Longo

ARBITRO: Ancora di Roma 1



MARCATORI: 26’pt Giron (C), 31’pt Tumminello (C), 39’pt Gomez (C)

AMMONITI: Carriero (T), Hraiech (T), Giron (C), Cargnelutti (C)

