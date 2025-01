Come annunciato dall’Assessore regionale Gianluca Gallo all’inaugurazione dell’Enoteca Regionale, l’edizione 2025 del Merano Wine Festival, prestigiosa manifestazione dedicata al vino di alta qualità, farà tappa nella nostra Cirò, arricchendo la nostra storia di un evento che metterà al centro l’eccellenza enologica italiana e internazionale. Pertanto, nella giornata di martedì, il Patron del Merano Wine Festival Helmuth Kocher, l’Assessore regionale Gianluca Gallo, il Presidente della Provincia Sergio Ferrari e la responsabile Arsac Fulvia Caligiuri hanno fatto visita insieme al Sindaco nel nostro comune per un sopralluogo organizzativo in vista dell’appuntamento di giugno 2025.

Questo Festival celebra le tecniche produttive uniche, i territori vocati e la maestria di cantine che hanno fatto del vino un’arte. L’arrivo di questo festival per noi è un’occasione straordinaria per dare ulteriore visibilità ai produttori locali, alla lunga tradizione vitivinicola e al legame con il celebre vino Cirò DOC.







Per questo, ha specificato il responsabile nazionale del Merano Wine Festival, Cirò si pone come il luogo ideale per ospitare un evento che esalta il valore culturale e territoriale del vino. “Questa terra affascinante – specificano gli organizzatori sulla loro pagina Facebook – con il suo clima unico e i vitigni autoctoni, è un vero gioiello del panorama vinicolo italiano. Ma non si tratta solo di vino: il viaggio è anche un’occasione per esplorare i prodotti gastronomici e le storie delle persone che rendono la Calabria una regione così speciale.”

Entusiasta il Sindaco Mario Sculco, che afferma: “Siamo pronti ad accogliere appassionati e professionisti in un viaggio alla scoperta dei nostri Vini e Sapori unici. Questo evento permetterà di lasciare un segno indelebile, aprendo nuove prospettive per il nostro Cirò e per l’intera regione.”