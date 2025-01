Ai sensi dell’art. 30 del vigente Statuto Comunale e degli artt. 44 e 45 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale è convocato, a seguito della Conferenza dei Capigruppo, il Consiglio Comunale in sessione straordinaria nonché in seduta pubblica, in presenza, presso la Sala Consiliare “Falcone e Borsellino” del Comune di Crotone, in 1° convocazione per il giorno 20 gennaio 2025 alle ore 15.30 e, ove occorra, in 2° convocazione per il giorno 21 gennaio 2025 alle ore 15.30, stessa sede, ai fini della trattazione del seguente Ordine del Giorno:

1) Adeguamento gruppi e commissioni consiliari;

2) Interpellanza del consigliere comunale Enrico Pedace acquisita al protocollo dell’Ente al n. 108658 del 27/11/2024 relativa ai dati trasmessi da Arpacal;







3) Interpellanza del consigliere comunale Iginio Pingitore acquisita al protocollo dell’Ente al n. 109210 del 20/11/2024 e rettificata con successiva nota del 23/1272024 acquisita al protocollo in pari data al n. 117475 avente ad oggetto “Interpellanza al sindaco orale su fatto personale attinente l’attività amministrativa”

4) Interpellanza del consigliere comunale Andrea Devona acquisita al protocollo dell’Ente al n. 112560 in data 9/12/2024 ed avente oggetto “Parcheggio gratuito in piazzale Nettuno”;

5) Mozione consiliare proposta dal presidente del Consiglio riguardante la “Legge 431/1998 – Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione” (proposta 70/2024 – settore 1)

6) Mozione proposta dal consigliere comunale Iginio Pingitore più altri acquisita al protocollo dell’Ente in data 21/11/2024 n. 106663 avente ad oggetto “Messa in liquidazione del Consorzio ConGesi e transazione SoRiCal per garantire il Comune di Crotone da eventuali azioni legali” (proposta 71/2024 – Settore 1)

7) Mozione proposta dai consiglieri comunali Fabrizio Meo e Annamaria Cantafora acquisita al protocollo dell’Ente al n. 112534 del 9/12/2024 avente ad oggetto “Mozione sull’Archivio di Stato” (proposta n. 72/2024 – Settore 1)

8) Discussione e verifica di maggioranza su richiesta acquisita al protocollo dell’Ente in data 19/11/2024 al n. 105654 e promossa dai consiglieri comunali firmatari;

9) Progetto di riattivazione e recupero ambientale di una cava di inerti sita in località “Ponticelli – il Carrio” nel Comune di Crotone – Dichiarazione di pubblica utilità (proposta 36/2024 – Settore 4)