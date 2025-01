Inizio del 2025 con il botto per la Volley Cirò Marina

Il 2025 inizia alla grande per la Volley Cirò Marina, che nel giro di tre giorni conquista 6 punti fondamentali grazie alle vittorie contro la G.M. Volley Cosenza e la Pallavolo Cutro. La squadra, nonostante le difficoltà e le assenze, ha dimostrato una determinazione straordinaria, riuscendo a superare due sfide complicate e mantenendo saldamente la testa della classifica.

La vittoria per 3-0 contro la G.M. Volley Cosenza (8 gennaio)

Mercoledì 8 gennaio, la Volley Cirò Marina ha affrontato la G.M. Volley Cosenza, una squadra ostica che all’andata aveva conquistato un punto perdendo solo al tie-break. Mister Stara ha dovuto fare i conti con le assenze di Murru e Lettieri e con alcune atlete non al meglio, ma la squadra è scesa in campo consapevole delle proprie risorse. Malena e Carluccio sono state schierate come bande, con Sposato e Restuccia al centro, Vella come opposta e De Rose come libero.







La Volley Cirò Marina è partita forte, riuscendo a ottenere un vantaggio di 4 punti grazie agli attacchi precisi di Sposato e Carluccio. Cannestracci, ordinata e precisa in regia, ha servito al meglio le sue attaccanti, aumentando il vantaggio fino al 18-12. De Rose ha difeso con grande efficacia, mentre il turno di servizio di Malena ha permesso di incrementare ulteriormente il punteggio, con il set che si è chiuso 25-14.

Nel secondo set, la squadra ha continuato a dominare, con Restuccia che ha fatto la differenza sia in attacco che a muro. Malena e Vella hanno continuato a colpire con forza, mentre Aromolo è subentrata a Vella, non al 100%, ma il risultato non è cambiato. La Volley Cirò Marina ha aumentato il vantaggio fino al 21-13. Nel finale di set, spazio anche per la giovanissima Sestito al servizio. Il set si è concluso come il primo con un netto 25-14.

Il terzo set ha visto un avvio equilibrato, con la G.M. Volley Cosenza che ha cercato di reagire, ma la determinazione della Volley Cirò Marina ha prevalso. De Rose e Carluccio sono state fondamentali in ricezione, permettendo a Malena, Sposato, Vella e Restuccia di conquistare numerosi punti in attacco. Il set è stato chiuso con il punteggio di 25-18, garantendo la vittoria per 3-0.

Sabato 11 Gennaio La Volley Cirò Marina vince il derby contro la Pallavolo Cutro per 3-1

Sabato 11 gennaio, la Volley Cirò Marina ha affrontato la Pallavolo Cutro nel derby regionale, portando a casa una vittoria importante per 3-1. Nonostante le assenze e il persistere di alcuni problemi fisici, mister Stara ha dovuto fare i conti ancora con una squadra non al completo, ma ha potuto contare sul carattere e sull’impegno delle sue ragazze.

La formazione iniziale schierata da mister Stara prevedeva Malena e Carluccio come bande, Vella opposta, Sposato e Restuccia al centro, Cannestracci in regia e De Rose libero. L’inizio della partita è stato difficile per le cirotane, che non sono riuscite a imporsi come di consueto. L’attacco e la ricezione erano imprecisi, permettendo alla Pallavolo Cutro di rimanere in partita e, grazie a qualche errore di troppo delle padrone di casa, sono riuscite a sorpassare sul finale del primo set. Nonostante i tentativi di rimonta, il set è andato alle ospiti con il punteggio di 23-25, che si sono portate in vantaggio.

Il riscatto nel secondo set

Durante il cambio campo, mister Stara ha incoraggiato la sua squadra e ha apportato alcuni cambiamenti strategici, mettendo Aromolo da opposta e Vella al centro. Questo cambio ha portato l’effetto sperato: la squadra ha trovato un maggiore equilibrio, con Aromolo e De Rose determinanti in difesa. Nonostante le difficoltà, Malena, pur non essendo al 100%, ha caricato la squadra e, insieme a una scatenata Sposato, ha dato il via alla rimonta. La Volley Cirò Marina è riuscita a mantenere un vantaggio di 4 punti per tutta la durata del set, con Cannestracci che, oltre a servire con precisione le sue attaccanti, è stata determinante anche in attacco. Il set si è chiuso con il punteggio di 25-19, riportando il punteggio in parità.

Il dominio nel terzo e quarto set

Raggiunta la parità, la Volley Cirò Marina è tornata in campo con rinnovata determinazione e precisione. Carluccio, Sposato e Vella hanno dominato sia a muro che in attacco, permettendo alla squadra di ottenere un vantaggio di 7 punti (18-11). Il set ha visto le padrone di casa in controllo, e si è chiuso con un netto 25-14. La Pallavolo Cutro ha cercato di reagire nel quarto set, difendendo con grande determinazione, ma la Volley Cirò Marina ha continuato a spingere, supportata dagli attacchi potenti di Malena, Sposato e Carluccio. De Rose e Aromolo hanno fatto la differenza anche in difesa e ricezione, aumentando il vantaggio fino al 22-17. Nonostante qualche timida reazione delle ospiti, il set si è concluso con il punteggio di 25-17, decretando la vittoria delle cirotane per 3-1.

Un’importante vittoria e un duro lavoro di squadra

Questa vittoria è stata una prova di forza e di resilienza per la Volley Cirò Marina, che, nonostante le difficoltà e le assenze, ha saputo lottare fino alla fine e ha portato a casa tre punti fondamentali. Con il punteggio di 3-1, la squadra si mantiene saldamente in testa alla classifica e continua a essere imbattuta. Le parole di mister Stara a fine partita sono state un riconoscimento per il duro lavoro delle sue ragazze: “Queste due vittorie, per le condizioni in cui siamo arrivati, valgono doppio. Ancora una volta devo fare un plauso a queste ragazze che, nonostante le non perfette condizioni, sono scese in campo per onorare questa maglia e la società che rappresentano. Nelle enormi difficoltà, ancora una volta, come la fenice che ci rappresenta, sono riuscite a risorgere e lottare fino alla fine.”

La Classifica e il Futuro

Con queste due vittorie, la Volley Cirò Marina ha raggiunto i 40 punti in classifica e mantiene la testa della classifica, continuando la sua imbattibilità. La squadra, che sta attraversando un periodo di difficoltà fisiche e assenze, ha dimostrato una resilienza incredibile e un grande spirito di squadra. Ora, con la giusta carica, e sfruttando il turno di riposo è pronta ad affrontare le prossime sfide con la stessa determinazione e forza di volontà.