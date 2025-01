Nell’ambito del piano di piantumazioni in corso, oltre all’intervento in corso sul lungomare cittadino con la sostituzione dei lecci mancanti, da lunedì 13 gennaio inizia il piano complesso di sostituzione e implementazione di alberature in Via Roma.

Ne dà notizia il vicesindaco e assessore al verde pubblico, Sandro Cretella.

L’intera via sarà costituita da un viale unitario di alberi di alloro sino all’incrocio con Via Venezia.







Tale specie garantisce una migliore controllabilità sul piano dello sviluppo radicale e apicale in una zona così fortemente urbanizzata al fine di evitare il deterioramento dei marciapiedi con lo sviluppo negli anni delle radici e di controllare la crescita delle piante in favore dei residenti e dei commercianti.

Nella parte terminale della via verrà costituito un viale unitario di esemplari di lagunaria.

Si sta procedendo a:

piantumare all’interno degli stalli vuoti,

espiantare le specie non compatibili al fine di essere ricollocate in altre aree,

ed eliminare le specie ammalorate e costituenti pericolo per l’incolumità.

Le operazioni saranno completate entro i prossimi giorni.

Il piano di piantumazioni prosegue quindi speditamente e senza sosta: ogni giorno, sui profili social dell’ente, vengono pubblicate le aree di intervento e le nuove specie piantumate.