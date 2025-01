Cutro, chiusa la sede del centro anziani – un grave passo indietro per la comunità

“È inaccettabile non mantenere una promessa fatta. Un amministratore deve sempre onorare gli impegni presi.” Queste le parole del segretario del Partito Democratico di Cutro, Salvatore Frontera, che esprimono l’indignazione e il rammarico per la chiusura della sede provvisoria del Centro Anziani di Cutro.

L’insegna è stata staccata, e con essa è stato spezzato un importante legame tra la comunità e i suoi anziani, che in quel luogo avevano trovato uno spazio di accoglienza, sostegno e socialità.

Solo pochi mesi fa, l’inaugurazione del centro era stata salutata come un traguardo significativo, reso possibile grazie al prezioso contributo del presidente della BCC Calabria Ulteriore, Dott. Ferrari, del consigliere regionale Ernesto Alecci, e al lavoro instancabile dei volontari. Un progetto che aveva portato speranza e una nuova prospettiva per gli anziani della nostra comunità, accolto con entusiasmo da tutta la cittadinanza.







Oggi, però, ci troviamo di fronte a una realtà inaccettabile. Nonostante le promesse fatte dall’amministrazione comunale ed in particolare dal vice sindaco Olivo, presente all’inaugurazione, queste non sono state mantenute. È difficile comprendere come si possa privare la fascia più fragile della popolazione di uno spazio così importante, ignorando il valore che questo centro rappresentava per la loro qualità della vita e per la coesione sociale della nostra comunità.

Come si può chiudere le porte agli anziani, a coloro che hanno contribuito a costruire la storia e l’identità di Cutro? Questo gesto rappresenta un passo indietro per tutta la comunità, un colpo duro per gli anziani e per chi aveva creduto nella possibilità di un cambiamento positivo.

È indispensabile che si trovino soluzioni immediate e concrete per ripristinare un luogo di aggregazione e supporto dedicato ai nostri anziani, un diritto che non può essere ignorato.

Rivolgiamo un appello all’amministrazione comunale affinché si assuma le proprie responsabilità e intervenga con urgenza per riparare al danno arrecato. La comunità di Cutro non può accettare che le promesse fatte vengano disattese, soprattutto quando riguardano il benessere dei più vulnerabili.

Continueremo a vigilare su questa situazione, mantenendo alta l’attenzione e facendo tutto il possibile per garantire che i diritti degli anziani siano rispettati. La dignità e il rispetto verso chi ha costruito il nostro presente non possono essere messi da parte.

Cutro merita di meglio. Gli anziani meritano di più.