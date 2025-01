Cirò – Approvata la convenzione per l’affidamento all’uso del campo di calcetto in via S. Elia all’Istituto Omnicomprensivo “Luigi Lilio” per la durata di tre anni, mentre la manifestazione di interesse se l’è aggiudicata Francesca Lettieri della scuola di ballo Ypscron.

Il Comune di Cirò è proprietario di un campo di calcetto in via S. Elia, il quale intende promuovere:

le attività sportive e il benessere fisico attraverso la valorizzazione delle attività sportive e la diffusione della pratica e della cultura dello sport;

l’organizzazione di eventi sportivi che promuovano e valorizzino l’attività fisica e sportiva, in tutte le sue forme, all’interno del territorio;

la collaborazione e il supporto alle società e alle associazioni sportive, anche dilettantistiche;

risposte adeguate ai cittadini per eventuali richieste e/o esigenze espresse dagli stessi in ambito sportivo;

la diffusione dei valori e della cultura sportiva, intesi come elementi importanti e imprescindibili nel percorso formativo dell’individuo, in particolar modo in età evolutiva, a supporto di una formazione fisica e psicologica ottimale della persona;

la collaborazione con tutti gli enti all’interno dei quali viene promossa l’attività sportiva, in particolare con le scuole di ogni ordine e grado, il Coni e Sport e Salute S.p.A.

Lo scorso 19 dicembre il dirigente dell’Istituto Omnicomprensivo “Luigi Lilio” – riferisce il sindaco Mario Sculco – aveva inviato una missiva con la quale richiedeva l’utilizzo del campo di calcetto e dello spazio adiacente all’istituto scolastico, nell’ambito dell’orario di lezione, nonché in orario extrascolastico per attività preventivamente concordate con l’amministrazione comunale.







Al fine di rendere operativi e concreti tali obiettivi, l’amministrazione comunale intende procedere all’affidamento diretto per l’utilizzo del campo di calcetto e dello spazio adiacente all’Istituto Omnicomprensivo Luigi Lilio, nell’ambito dell’orario di lezione, nonché in orario extrascolastico, in caso di attività preventivamente concordate con l’amministrazione comunale.

Il campo di calcetto – fa sapere il sindaco – sarà utilizzato prioritariamente per lo svolgimento delle lezioni di Scienze Motorie della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. L’uso dell’impianto sportivo, delle attrezzature, dei locali e degli accessori deve essere improntato a criteri di rispetto per la sicurezza e la civile convivenza; tale impianto sportivo, per caratteristiche, dimensioni e ubicazione, è da ritenersi improduttivo di utili.

Il campo di calcetto in oggetto è dato in uso in idonee condizioni di sicurezza. Sarà a carico del Comune di Cirò ogni onere relativo alle utenze, alle manutenzioni e agli arredi, mentre la copertura assicurativa degli alunni, relativamente all’attività sportiva e al trasporto degli stessi presso il campo di calcetto e per eventuali danni agli stessi, sarà ad esclusivo carico dell’istituto scolastico.