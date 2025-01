La città di Cosenza si è trasformata nella capitale del nuoto master calabrese, ospitando domenica 12 gennaio la Prima tappa della Coppa Calabria FIN. L’evento, che ha visto la partecipazione di decine di nuotatori provenienti da tutta la regione, ha regalato emozioni e risultati significativi per gli appassionati, presenti nonostante le condizioni metereologiche proibitive in gran parte della Calabria.

Tra i protagonisti della giornata spiccano i nomi di Lucio Camera, Franco Garofalo e Paolo Filippelli, tre atleti della società natatoria Rari Nantes Auditore di Crotone, che hanno affrontato la competizione con grinta e determinazione, portando alto il nome della propria società.

Lucio Camera ha portato a casa due medaglie d’oro e una d’argento: in particolare è risultato primo di categoria nei 1500 Stile Libero M70, così come nei 50 Stile Libero. Il secondo posto è arrivato nei 100 misti. Paolo Filippelli ha conquistato un oro nei 100 Farfalla M50 e un argento nei 100 misti; infine Franco Garofalo si è aggiudicato due medaglie d’oro: la prima nei 100 Delfino M70 e la seconda nei 100 Misti M70.







“La scelta di far disputare i 1500 metri in apertura, considerando anche tutte le problematiche che ci sono in questo periodo per raggiungere le varie località della Calabria, probabilmente potrebbe essere rivista – commenta Lucio Camera – In ogni caso sono soddisfatto, i tempi sono in linea con quello che ci aspettavamo a questo punto della stagione. Un buon test che ci servirà nel prosieguo della stagione”. Stesso pensiero anche per l’altro veterano, Franco Garofalo: “Per essere gare di esordio possiamo ritenerci comunque soddisfatti, sappiamo bene che inizieremo a fare sul serio tra qualche settimana e adesso siamo in pieno periodo di carico. I tempi sono comunque soddisfacenti”. A chiudere le dichiarazioni di Paolo Filippelli: “Anche io posso prendere positivamente queste prove, al di là dei risultati ci interessava avere alcune risposte che abbiamo avuto. Stiamo lavorando parecchio e ovviamente non possiamo essere brillanti, siamo in linea con quelli che sono i nostri programmi stagionali”.

Dopo questa tappa i nuotatori master della Rari Nantes Auditore torneranno immediatamente in vasca per continuare la preparazione in vista dei prossimi impegni, con lo spirito di sempre, ovvero quello di mettere al primo posto il divertimento e lo stare bene insieme.