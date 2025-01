Si scaldano i motori per la 67a edizione del Carnevale di Castrovillari, un evento che ogni anno si conferma come il fiore all’occhiello delle manifestazioni culturali della Calabria. La macchina organizzativa è già in piena attività sotto la guida del Consiglio di Amministrazione della Pro Loco di Castrovillari, che da sempre è il cuore pulsante di questa tradizione.

Il Carnevale di Castrovillari è celebre non solo per la ricchezza dei suoi colori, ma anche per la capacità di unire cultura, spettacolo e folklore. Sfilate, carri allegorici e gruppi mascherati, grazie alla comunità già in fermento per realizzare gli abiti, rigorosamente realizzati a mano; come pure tutte le scuole cittadine, nei loro laboratori artistici sono pronti a mettere in mostra le loro creatività per un evento che attrae migliaia di visitatori ogni anno.

Quest’anno, però, l’organizzazione si trova a fronteggiare una nuova sfida: l’adeguamento alle normative previste dal decreto sicurezza, che potrebbe avere un impatto significativo sullo svolgimento delle tradizionali sfilate per le vie della città. Il Cda della Pro Loco in sinergia con la locale Amministrazione Comunale e con la Prefettura, è già al lavoro per trovare soluzioni che garantiscano lo svolgimento dell’evento nel rispetto delle nuove regole, senza rinunciare all’essenza di una manifestazione che rappresenta un patrimonio culturale per l’intera regione.

Un piano sicurezza che, per come è strutturato il Carnevale di Castrovillari, non bastano 50 mila euro. Soldi che al momento non sono nelle disponibilità dell’Ente organizzatore.







“Stiamo lavorando, ha sottolineato il presidente e il direttore artistico, rispettivamente Eugenio Iannelli e Gerardo Bonifati, con grande impegno per far sì che il Carnevale di Castrovillari possa essere ancora una volta un momento di gioia e aggregazione per tutti. La sicurezza è una priorità, ma vogliamo che lo spirito e la magia del nostro Carnevale rimangano intatti”.

Nel frattempo, il programma dell’evento è in fase di definizione, con tante novità e gradite conferme che promettono di rendere questa edizione indimenticabile. Dalle sfilate dei gruppi mascherati e dei carri allegorici ai concerti, passando per spettacoli teatrali, serate di danza e folklore, sport, appuntamenti culturali e tradizionali, il Carnevale di Castrovillari si prepara a stupire ancora una volta.