Share on Twitter

Share on Facebook

Cirò – Riconfermata segretaria regionale ai vertici di Italia Nostra, l’insegnante Giuseppina Cupo, nonché presidente per la sezione di Italia Nostra di Cirò, mentre la carica di vice presidente per la sezione locale è stata conferita all’avvocato Giovan Francesco Pugliese.







ADVERTISEMENT

“Sono contenta ed entusiasta per questa riconferma che va a rafforzare il ruolo dell’associazione destinata alla tutela del patrimonio storico, artistico e naturale del territorio”. E ancora: “L’associazione che a Cirò rappresento si propone di rivalutare il patrimonio storico e culturale del cirotano con progetti di valorizzazione dei luoghi e scambi culturali fra le varie sezioni”.

Tra i progetti realizzati – prosegue la presidente Cupo – “abbiamo adottato la fontana del nostro Santo Patrono San Francesco di Paola, e del monumento ai Caduti in guerra, e collaborato con il comune attraverso il progetto: ‘Un borgo in fiore’ sistemando nel centro storico piante di fiori per abbellire le antiche viuzze, ed avviate numerose visite guidate nel territorio.” Invece di recente, è stato rinnovato il consiglio regionale Calabria di Italia Nostra, la cui presidenza è stata designata Rossella Agostino.