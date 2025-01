Share on Twitter

Share on Facebook

Con la presente, il sottoscritto Enrico Pedace, in qualità di Consigliere del Comune di Crotone, evidenzio che pervengono, da parte di numerosi cittadini che abitano nella frazione di Papanice del Comune di Crotone, diverse segnalazioni di disservizio nel recapito della corrispondenza; in particolare si lamenta che, a partire dalla metà del mese di dicembre ad oggi, il ritardo eccessivo e il mancato recapito delle bollettazioni delle utenze domestiche.

Ciò desta particolare disagio e preoccupazione per gli utenti, soprattutto per quelli più anziani, i quali segnalano la mancata ricezione di bollette e lamentano un possibile aggravio di spese per sanzioni e interessi, oltre al rischio di subire la disattivazione delle utenze.

Inutile rimarcare che il servizio postale rientra tra i servizi essenziali che devono essere garantiti ai cittadini.







ADVERTISEMENT

Pertanto chiedo alle SS.LL., di farsi carico di queste doglianze e di assumere l’onere di adottare i necessari provvedimenti di competenza così da non lasciare i cittadini nel disagio di quello che potrebbe assumere il carattere di un grave disservizio con conseguenti oneri per il ritardato adempimento delle obbligazioni nei confronti delle diverse società di fornitura.

Con l’auspicio di ottenere una celere risoluzione alle problematiche lamentate, ringrazio per l’attenzione e porgo distinti saluti.