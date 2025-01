Sfide ad alta quota per la Jonica Basket Crotone.

Il campionato di Divisione Regionale 2 entra nel vivo e vedrà impegnata la Jonica in due difficilissime sfide casalinghe. Si inizia Domenica 19 gennaio, alle ore 11:00, dove la squadra di Coach Derossi concluderà il girone d’andata ospitando, tra le mura amiche del Palakrò, la Pallacanestro Vibo Valentia, attuale seconda forza del campionato con un record di cinque vittorie e una sola sconfitta. Una sfida cruciale che potrebbe ridurre il distacco dalle posizioni di vertice ed accendere ulteriormente la lotta in cima alla classifica.

A seguire, il 26 gennaio, questa volta alle ore 17:00, la Jonica Basket ospiterà l’Associazione Basket Belvedere per la 1^ giornata del girone di ritorno. Gli avversari, attualmente imbattuti e saldamente al comando del Campionato, rappresentano un banco di prova importante per misurare le ambizioni dei cavallucci marini.

La Jonica Basket, al momento quarta con tre vittorie, due sconfitte e una gara da recuperare contro il Cus Reggio Calabria, punta a sfruttare al massimo il calore del pubblico di casa per continuare a inseguire la capolista e rimanere in corsa per le posizioni che contano in chiave playoff.







Tutti i tifosi, gli appassionati di basket e i cittadini di Crotone sono chiamati a riempire il PalaKrò (ndr. Ingresso gratuito) per sostenere la squadra pitagorica in queste due partite fondamentali dove il tifo può fare la differenza!

Non mancate!

Forza Jonica!