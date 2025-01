Inizia un nuovo anno e una nuova stagione crocieristica e Alfa21 è già pronta per questa nuova avventura, così come fatto in tutti questi anni.

Era il 2008 quando al porto di Crotone, tra lo stupore e l’incredulità di molti, ha attraccato la prima nave da crociera.

Allora eravamo veramente in pochi a credere che la nostra città e il nostro territorio potessero diventare una realtà nel mercato del turismo da crociera.

Ad oggi ci sono stati 156 scali e 126.336 passeggeri a Crotone.

Un percorso che non è stato per nulla facile ma che oggi inizia a dare i primi reali frutti.

La stagione 2024 si è chiusa con 24 scali e 27.000 passeggeri. La nuova stagione prevede 34 scali e 31.000 crocieristi.

Quest’anno sarà colmo di novità: la prima è la durata della stagione che inizia ufficialmente il 23 gennaio e terminerà l’11 dicembre: per la prima volta dodici mesi di navi da crociera.

Viking è diventata la compagnia che, in questi anni, più di tutte punta sul nostro porto: nel 2025 saranno 21 gli attracchi.

Il primo scalo di test, con la Viking Sky, venne fatto il 20 febbraio 2017. Il 25 maggio avremo due Viking nello stesso giorno in città, una al mattino e una al pomeriggio.







ADVERTISEMENT

Ad oggi, sono già buone le prenotazioni ricevute per il 2026, che ci si augura consentiranno di superare la soglia dei 40 scali annui.

Siamo convinti che il turismo possa costituire un importante settore di sviluppo per il territorio in cui viviamo.

Ci crediamo da 17 anni e per questo motivo Alfa21 è impegnata anche su nuovi e interessanti fronti in ambito turistico, che si affiancano al mondo delle crociere.

Mossi dalla voglia di dare un contributo alla crescita della nostra terra, senza dimenticare due importanti aspetti, ossia concretezza e passione per il nostro lavoro.