Il prefetto incontra gli studenti dell’Ic Papanice Alfieri: “La scuola, un argine al malaffare”

Dibattito sul tema della legalità e del rispetto delle regole stamani all’Ic Papanice Alfieri. Un faccia a faccia diretto tra istituzioni e cittadini. Domande, risposte, confronto, dialogo hanno visto protagonisti questa mattina il prefetto di Crotone, Franca Ferraro, gli uomini della Guardia di finanza, il colonnello Davide Masucci, il tenente colonnello Giuseppe Campobasso e gli alunni della scuola secondaria di primo grado, plesso Alfieri.

Il prefetto è stato accolto dall’Inno di Mameli, suonato dall’orchestra dell’istituto, e dai ragazzi per i corridoi della scuola, con bandiere e palloncini tricolori. A dare il benvenuto al prefetto, la dirigente scolastica dell’Ic Papanice Alfieri, Franca Gisella Parise, che ha ringraziato il prefetto per la sua presenza e per “la vicinanza delle istituzioni centrali nel nostro lavoro quotidiano, sempre volto a cercare di soddisfare i bisogni dei cittadini che ci affidano i loro figli affinché contribuiamo a renderli cittadini del domani”.







Il prefetto, rivolgendosi ai ragazzi, ha spiegato che ha voluto essere qui perché rappresento lo Stato, perché bisogna dare ai nostri figli la dimensione di cosa è lo Stato e lo Stato siamo noi. Il prefetto ha, poi, parlato della sua esperienza a Crotone. Ha osservato di essere qui da due anni e di essersi innamorata di Crotone e delle belle persone che ha avuto l’occasione di incontrare ma, purtroppo, ha sottolineato, che questa città patisce la presenza di persone di ‘Ndrangheta che vessano questo territorio. A detta del prefetto, le famiglie supportate dalla scuola possono portare avanti un percorso importante verso la legalità, perché la scuola deve essere un argine contro il malaffare. Rivolgendosi agli studenti, il prefetto ha aggiunto: “Vi auguro di utilizzare la scuola per accrescervi come persone, per pensare con la vostra testa”.

Gli ufficiali della Guardia di finanza, Masucci e Campobasso, nei loro interventi si sono soffermati in particolare sui temi della legalità economico-finanziaria e sulle attività messe in campo. A conclusione dell’incontro, nel giardino della scuola, gli uomini della Guardia di finanza hanno fatto una dimostrazione con i cani dell’unità cinofila. Al termine dell’iniziativa, l’orchestra dell’istituto ha suonato “L’inno europeo”, l’esibizione è stata molto apprezzata dal prefetto.