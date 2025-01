Non potendo partecipare al prossimo Consiglio Comunale, desidero evidenziare ciò che avrei detto in aula. La richiesta di verificare la tenuta della maggioranza consiliare, avanzata da alcuni consiglieri, mi lascia alquanto perplessa. Sarebbe stato comprensibile e più opportuno, eventualmente, procedere con una mozione di sfiducia. Tra i promotori di questa verifica vi sono consiglieri eletti nelle fila della maggioranza, che oggi siedono tra i banchi dell’opposizione. Alcuni di loro parlano di coerenza, nonostante abbiano cambiato schieramento rispetto al mandato ricevuto.

Ritengo che un confronto politico serio e diretto, incentrato sui valori e sugli ideali dei consiglieri, sarebbe stato più utile per la città. D’altra parte, il Sindaco mi ha invitata più volte a entrare in maggioranza, ma ho scelto di restare fedele al mandato ricevuto dagli elettori, rimanendo nell’unico partito che rappresento da sempre.

Ribadisco e rivendico, tuttavia, la mia autonomia d’azione e indipendenza nello svolgimento del mio ruolo e, facendo parte della struttura dell’assessore regionale, Caterina Capponi – assessore alle Politiche Sociali, Cultura, Politiche giovanili e dello Sport, Infrastrutture sportive e Pari opportunità – coglierò ogni occasione per lavorare in sinergia con chiunque voglia il bene della città di Crotone.







Per questo motivo, non mi lascio condizionare da logiche di schieramento che non sono orientate solitamente a salvaguardare ideali non negoziabili. Ritengo che sia arrivato il tempo di riportare il dibattito politico al livello che i cittadini meritano.

Marisa Luana Cavallo

Capogruppo Consigliere Comunale Lega