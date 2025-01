Share on Twitter

La scuola “sona”

All’Istituto Comprensivo di Melissa – Crucoli Torretta parte un progetto di formazione sociale e culturale attraverso la conoscenza della musica popolare del SUD!

La diffusione della musica tra le giovani generazioni di studenti concorre in modo decisivo alla crescita individuale e sociale, in quanto linguaggio privilegiato di sentimento e conoscenza, che coinvolge allo stesso tempo il corpo, il cuore, la mente. L’esperienza del “fare musica tutti” favorisce la creatività, l’immaginazione e un approccio “artistico”.

Il progetto “ScuolaSona”, attraverso il coinvolgimento di diverse figure e associazioni culturali del nostro territorio, impegnate da sempre nella diffusione, riscoperta e valorizzazione della vera tradizione musicale del Sud e in particolare della nostra Regione, punta a trasmettere e valorizzare le tradizioni in questo caso ai bambini, che costituiscono il nostro futuro e che, spesso, travolti da un mondo sempre più frenetico e globalizzato, rischiano di perdere il contatto con le proprie radici, la propria identità e quindi con il bagaglio culturale e musicale profondo che ogni popolo custodisce nel DNA e che rappresenta un importante tassello cognitivo dello sviluppo sociale, personale e relazionale per il futuro.

L’esperienza musicale è una delle porte d’accesso alla nostra straordinaria eredità culturale e con questa iniziativa intendiamo agevolare il compito irrinunciabile della scuola a fornire ai giovani gli strumenti basilari di comprensione e di analisi di questa eredità. Siamo convinti che conoscere l’identità delle proprie origini ed essendone consapevolmente orgogliosi rappresenta un fondamentale punto di partenza anche per la comprensione e l’interazione e integrazione interculturale.

Il progetto si svolgerà con 2 incontri/laboratori per ogni plesso (Melissa – Torre Melissa – Torretta) con i professionisti e docenti del settore dove vengono spiegati l’origine e le tecniche musicali e delle danze tradizionali della nostra zona, degli strumenti musicali utilizzati e delle abitudini passate.

I bambini che frequenteranno questi laboratori avranno la possibilità di apprendere e sperimentare la musica, di suonare vari strumenti, di assistere a esibizioni di musicisti professionisti e interagire con loro e di dare vita a dei veri e propri concerti. Cercheremo inoltre di “raccontare” ai bambini la nuova scena culturale e musicale del Sud con artisti e musicisti che, grazie alla musica identitaria, stanno riscoprendo un loro percorso artistico che li proietta anche in un mondo lavorativo e professionale. L’iniziativa culminerà con un concerto evento a Febbraio presso il Teatro Alikia di Cirò Marina e con la partecipazione dei ragazzi a diversi concerti di musica popolare.

Il progetto promosso da Calabria Sona, Associazione “cult” e in collaborazione con L’Istituto Comprensivo Melissa – Crucoli Torretta, è co-finanziato nell’ambito delle iniziative del nuovo IMAIE con il bando “formazione musicale 2023”.







Doveroso un plauso alla dirigente scolastica dott.ssa Diletta Giuseppina di Giovine e a tutti suoi collaboratori per la disponibilità e la passione con la quale hanno accolto il nostro invito a realizzare questa iniziativa. Le adesioni sono ancora aperte e la partecipazione è completamente gratuita per tutti i bambini.

Il progetto si avvale della collaborazione di figure di grande spicco nel panorama tradizionale e musicale della nostra Regione ma anche di grandi professionisti che stanno lavorando da anni ormai sulla promozione della nostra musica e della nostra cultura. I ragazzi avranno il piacere di incontrare il maestro Checco Pallone (direttore della Calabria Orchestra e grande esperto di musica popolare legata anche al mondo accademico) – Emy Vaccari (danzatrice professionista e esperta di danze coreutiche del sud Italia) – Antonio Grosso (virtuoso della fisarmonica e dell’organetto, è stato uno dei primi a traghettare l’utilizzo dell’organetto dal popolare ad ogni genere musicale) – Ciccio Nucera (il reuccio della tarantella calabrese, grande musicista e ballerino custode della tradizione grecanica della Calabria) – Davis Muccari (giovane autore e polistrumentista che partito dalla musica popolare oggi è amato da un pubblico trasversale fatto da molti giovani) il coordinamento è affidato alla docente Virginia Marasco.

Maggiori informazioni possono essere reperite presso la segreteria dell’Istituto o su info@calabriasona.com