Share on Twitter

Share on Facebook

Crotone, 17 gennaio 2025 – In riferimento all’articolo “Segnalazione di disservizio postale nella frazione di Papanice” del 16 gennaio scorso, Poste Italiane informa di aver svolto le opportune verifiche sul territorio e che, a causa di un elevato flusso di corrispondenza in entrata sulla zona in oggetto, si potrebbero essere verificati dei rallentamenti nel servizio.







ADVERTISEMENT

Scusandosi per eventuali disagi, l’Azienda informa i cittadini di Papanice di aver messo in atto tutte le azioni necessarie per garantire continuità al servizio di recapito. Poste Italiane desidera così confermare il proprio impegno nel garantire gli standard di qualità del recapito e la regolarità del servizio.