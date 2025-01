Share on Twitter

Umanesimo rotariano e cultura del dono

Giorno 16 gennaio 2025, il Rotary club Cirò ha organizzato un importante interclub:

“Umanesimo rotariano e cultura del dono”, in ricordo di Pino Sposato.

Ad aprire il dibattito, il presidente del club Giovanni Ciccopiedi, che salutando tutti ha sottolineato l’importanza del dono e messo in risalto la figura del compianto Pino Sposato, grande rotariano e uomo di elevata professionalità ed umiltà, con costante dedizione verso il prossimo.

Oltre alla presenza dei club di: Crotone, Florense di San Giovanni in Fiore, Rossano Bisantium, Santa Severina, Petilia Policastro, Trebisacce alto ionio cosentino, Cariati Terra Bretia, Strongoli, Rocca Imperiale, Al Manthia Calabria, Belvedere Alto Tirreno Cosentino, l’evento ha visto la partecipazione di illustri autorità rotariane:

Maria Pia Porcino , governatore distretto 2102

, governatore distretto 2102 Francesco Socievole , PDG distretto 2100 RI e facilitatore dell’apprendimento distretto 2102

, PDG distretto 2100 RI e facilitatore dell’apprendimento distretto 2102 Rocco De Rito , coordinatore degli assistenti

, coordinatore degli assistenti Giuseppina De Novara, assistente del governatore

Presenti anche le autorità civili, Mario Sculco, sindaco di Cirò, e Don Matteo Giacobbe, socio onorario del club Cirò.







Una bellissima serata di condivisione e riflessione sul “donare”, principio cardine del Rotary: donare le nostre risorse, la nostra professionalità, la nostra amicizia e il nostro tempo al service per il territorio e la comunità. Bisogna concepire l’umanesimo rotariano come stile di vita che mette l’uomo al centro dell’agire attraverso il service e il dono, perché “il Rotary prima si ama e poi si conosce”, così come ha sottolineato la nostra governatrice.

Infine, il presidente del Rotary club Cirò, Giovanni Ciccopiedi, soddisfatto dell’ottima riuscita dell’evento, ha ringraziato tutte le autorità rotariane presenti, i presidenti, i soci dei club e le figlie di Pino Sposato.

La serata si è conclusa in un’atmosfera di convivialità, degustando un ricco menù di pietanze tipiche presso il ristorante l’Aquila d’oro.