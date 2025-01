Share on Twitter

Cirò Marina si prepara a vivere una serata all’insegna del teatro e della cultura. Il 19 gennaio 2025, infatti, il Teatro Alikia ospiterà lo spettacolo “La Roba“, un’opera diretta da Mauro Italia e portata in scena dal Teatro Stabile di Augusta.

“La Roba” promette di essere un’esperienza teatrale coinvolgente, grazie alla regia di Mauro Italia e alla partecipazione di un cast di attori di talento, tra cui Silvia Corbino, Lorenzo Ferraro e Ninetta Lavio. L’opera, inoltre, sarà arricchita dalla presenza del gruppo folk Ciauru di Sicilia, diretto dal M° Mariacatena Valastro, che contribuirà a creare un’atmosfera ancora più suggestiva.

L’evento è organizzato dal Comune di Cirò Marina, dalla Fondazione Città di Cirò Marina e dall’Associazione Teatrale e Culturale “Krimisa”. La rassegna “Alikia” si conferma così un appuntamento imperdibile per gli amanti del teatro e della cultura, offrendo al pubblico l’opportunità di assistere a spettacoli di alta qualità.







Lo spettacolo avrà inizio alle ore 18:15 presso il Teatro Alikia in Via Pola. Il botteghino aprirà alle ore 17:30. Per informazioni su biglietti e abbonamenti è possibile contattare i numeri 380 2667399 / 328 6794753 / 328 6794753.

Non perdere l’occasione di vivere una serata indimenticabile all’insegna del teatro!