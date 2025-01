Domenica 19 gennaio si è svolta in modalità telematica l’Assemblea elettiva ordinaria dei soci del Moto Club Crotone “Ugo Gallo”, convocati per eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo che guideranno il club nel Quadriennio Olimpico 2025/2028. L’Assemblea ha registrato la partecipazione di tutti i soci, dimostrando un significativo coinvolgimento della base associativa e l’unità del gruppo. All’apertura dei lavori, sono state attribuite all’unanimità le cariche assembleari: Vittorio Quercia è stato eletto Presidente dell’Assemblea, mentre Andrea Elia ha ricoperto il ruolo di Segretario. Francesco Pucci e Antonio Muraca sono stati nominati Scrutatori. Successivamente, il presidente uscente Fabio Gallo ha presentato ai Soci la relazione sul quadriennio trascorso evidenziando i traguardi raggiunti e il successo delle numerose escursioni motociclistiche organizzate in varie località della Calabria. La relazione del presidente ha rimarcato, inoltre, la continuità tra il passato e il futuro del club. Il richiamo altresì alle 22 edizioni dei Campionati Internazionali d’Italia Supermarecross organizzate a Crotone è un forte elemento identitario per il club. Il Moto Club Crotone celebra quest’anno un importante traguardo, festeggiando i 46 anni di attività motociclistica e di affiliazione alla Federazione Motociclistica Italiana. Una storia ricca di successi e iniziative che hanno consolidato il club come punto di riferimento per gli appassionati delle due ruote. Le operazioni di voto hanno portato alla riconferma unanime di Fabio Gallo, alla presidenza, e del Consiglio Direttivo che guiderà il club fino al 2028, che è così composto: Presidente: Fabio Gallo – Vice Presidente: Alfonso Gaetano – Segretario: Massimo Gallo – Direttore Sportivo: Claudio Carallo – Consiglieri: Giorgio Aloisio, Gianfranco Barone, Sebastiano De Fonte, Franco Fabiani, Giuseppe Sansalone, Luca Tricoli. A margine dell’assemblea, il presidente Fabio Gallo ha dichiarato: “Desidero esprimere il mio ringraziamento a tutti i soci e ai dirigenti del Moto Club per l’impegno e la passione dimostrati nel quadriennio appena concluso. Guardiamo con entusiasmo al futuro, certi che il nostro gruppo dirigente, formato da amici, abbia le competenze e la determinazione per affrontare le sfide che ci attendono. Il nostro obiettivo è continuare a promuovere il motociclismo e consolidare il nostro ruolo da protagonisti, mantenendo vivo lo spirito che ci ha caratterizzato in questi 45 anni di storia. A breve presenteremo il programma delle attività per la stagione 2025”. Con un rinnovato entusiasmo e una squadra dirigenziale esperta, il Moto Club è pronto ad affrontare un nuovo capitolo della sua storia, rafforzando il proprio ruolo nel panorama motociclistico italiano.







