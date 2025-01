Share on Twitter

Avviso Pubblico per la Concessione di Contributi per l’Abbattimento del Costo della Retta

Si comunica che sono aperte le domande per la concessione di contributi destinati all’abbattimento del costo della retta sostenuto dalle famiglie con voucher per la frequenza nei servizi educativi per la prima infanzia (0-3 anni) privati, autorizzati e accreditati, che ricadono nell’ambito territoriale di Cirò Marina.







Scadenza per la presentazione delle domande: 7 febbraio 2025.