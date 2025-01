Share on Twitter

Casabona (KR) – Momenti di apprensione questo pomeriggio in via Aldo Moro, dove un incendio sviluppatosi da un camino ha minacciato di propagarsi al tetto di una palazzina di tre piani.

L’allarme è scattato quando le fiamme, partite dalla canna fumaria, hanno iniziato a interessare il tetto in legno dell’abitazione, mettendo a rischio non solo l’edificio ma anche le abitazioni circostanti. Sul posto è prontamente intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Cirò Marina, affiancata dall’autoscala della sede centrale di Crotone, che ha consentito di operare dall’alto per contenere l’incendio ed evitare danni più gravi.

L’azione tempestiva dei Vigili del Fuoco ha permesso di circoscrivere le fiamme e scongiurare ulteriori conseguenze. Fortunatamente, non si registrano feriti.







Sul luogo dell’incendio erano presenti anche i Carabinieri e la Polizia Locale, che hanno garantito la sicurezza della zona e il supporto necessario alle operazioni di spegnimento.

La causa esatta dell’incendio è ancora in fase di accertamento, ma si presume che sia stata un malfunzionamento del sistema di evacuazione dei fumi.

Questo episodio evidenzia l’importanza di una manutenzione regolare di camini e canne fumarie, particolarmente a rischio nei mesi invernali.